“No vamos hacer reforma, necesitamos estabilizar el sistema”: Ana María Vesga, MinSalud designada

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La nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró en diálogo con Caracol Radio que el Gobierno no impulsará una reforma estructural al sistema de salud en el corto plazo sino que concentrará sus esfuerzos en implementar un plan de choque para recuperar la atención de los pacientes y estabilizar financieramente el sector.

La ministra explicó que la prioridad será atender la crisis que enfrenta el sistema antes de plantear cambios de fondo.

“Necesitamos estabilizar. Cuando usted tiene un paciente en cuidado intensivo, no está en momento de emprender grandes reformas. Creemos que lo responsable es dedicarnos primero a un plan de choque y a una estabilización financiera del sistema”, afirmó.

Vesga indicó que el Gobierno buscará identificar la totalidad de pacientes que hoy tienen represadas citas, procedimientos, cirugías o entrega de medicamentos para coordinar una respuesta con EPS, hospitales y proveedores.

Según explicó, el objetivo es poner nuevamente en funcionamiento el sistema, aunque advirtió que los resultados no serán inmediatos.

“Es cuestión de meses. Esto no es una cosa que se logre de la noche a la mañana. Tenemos una represa grande y muchas deudas acumuladas en el sector”, señaló.

La ministra de Salud en el Gobierno de Abelardo de la Espriella también anunció que revisará el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) desde 2021, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, al considerar que un sistema desfinanciado no puede garantizar una atención adecuada.

Vesga finalmente reconoció que la situación financiera del sistema es crítica y que el reto de su administración será recuperar tanto la sostenibilidad económica como la atención a los pacientes.

“El reto financiero sí es muy grande. Se han acumulado pasivos importantes y se ha desfinanciado el sistema. Estamos en una situación de salud aún más complicada”, concluyó.

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