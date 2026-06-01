Unesco abre convocatoria internacional para maestrías: conozca programas, requisitos y cómo aplicar

Desde hace varias décadas, la educación en Colombia no era para todos, pero con el pasar del tiempo más personas han podido llegar a ella. Sin embargo, la formación superior y los posgrados si son para unos pocos privilegiados, ya sea por falta de oportunidades o recursos económicos.

Ante este escenario, en el que el acceso a la educación superior y de alta calidad no es sencillo, algunas organizaciones buscan incentivar la educación por medio de convocatorias para becas.

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Una de ellas es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que anunció el inicio de la convocatoria internacional de becas.

Esta invitación está dirigida exclusivamente para profesionales, docentes e investigadores, quienes deseen realizar un programa de maestría o financiar un proyecto de investigación de alto impacto en las mejores instituciones del mundo.

Esta oportunidad representa una plataforma de movilidad internacional para académicos de Colombia y América Latina. Con las becas, no solo se pretenden aliviar el tema económico de los estudios de posgrados, sino fomentar la cooperación multilateral en áreas críticas para el desarrollo sostenible.

¿Cuáles son las áreas del conocimiento cubre la beca Unesco?

Para esta ocasión, la UNESCO alineó la convocatoria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Debido a esto, se van a priorizar las propuestas y perfiles académicos que estén orientados a generar soluciones reales en los siguientes campos de estudio:

Ciencias Exactas y Naturales: Los proyectos van a estar enfocados en la mitigación del cambio climático, la gestión sostenible del agua, la biodiversidad y las energías renovables.

Los proyectos van a estar enfocados en la mitigación del cambio climático, la gestión sostenible del agua, la biodiversidad y las energías renovables. Educación de Calidad: En este campo los proyectos estarán destinados a la investigación sobre políticas públicas educativas, inclusión escolar, alfabetización digital y metodologías de enseñanza post-pandemia.

En este campo los proyectos estarán destinados a la investigación sobre políticas públicas educativas, inclusión escolar, alfabetización digital y metodologías de enseñanza post-pandemia. Ciencias Sociales y Humanas: Los proyectos se centrarán sobre derechos humanos, dinámicas de migración, equidad de género, reducción de la pobreza y ética de la inteligencia artificial.

Los proyectos se centrarán sobre derechos humanos, dinámicas de migración, equidad de género, reducción de la pobreza y ética de la inteligencia artificial. Cultura y Comunicación: Preservación del patrimonio cultural material e inmaterial, libertad de prensa y desarrollo de industrias creativas.

Tipos de financiamiento y beneficios de la beca

De acuerdo con UNESCO, la convocatoria se estructura en dos modalidades que mejor pueda ajustarse a los estudiantes de posgrado e investigadores.

Programas de maestría completa

El programa está orientado para jóvenes profesionales que buscan una especialización internacional y las becas cubrirían de manera parcial o total la matrícula universitaria, pasajes de ida y vuelta al país del destino, una ayuda mensual para su manutención y un seguro médico internacional para su periodo de estudio.

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Becas de investigación y estadías cortas

La modalidad está diseñada para candidatos a doctorado o investigadores vinculados a instituciones que requieran realizar pasantías en laboratorios, centros de pensamiento o instituciones aliadas en el extranjero. En cuanto a su financiaron, se cubrirán los gastos de movilidad y tendrá un auxilio económico para el desarrollo del trabajo de campo.

Importancia de Canadá y sus alianzas estratégicas

Para esta edición, UNESCO fortaleció sus lazos de cooperación con el Gobierno de Canadá en el que se han habilitado fondos de educación. De esta manera, el país norteamericano se consolida como uno de los destinos prioritarios, ofreciendo infraestructura científica de vanguardia y entornos académicos multiculturales.

Es por esto que los profesionales colombianos que se postulen a proyectos de investigación conjunta entre universidades locales y canadienses avaladas por redes o Cátedras UNESCO tendrán una ventaja competitiva.

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Requisitos

Es importante aclarar que cada programa específico y país co-patrocinador puede exigir documentación particular, sin embargo, estos los requisitos generales para aplicar a la convocatoria de la UNESCO:

Titulación académica: La persona interesada debe tener un título profesional de pregrado o licenciatura debidamente legalizado para aspirantes a maestría, o un título de maestría para quienes apliquen a estancias de investigación.

Dominio de idiomas: Los interesados deben demostrar un nivel avanzado de inglés o francés, idiomas oficiales de trabajo de la UNESCO. Según el país de destino, se solicitarán unas certificaciones específicas.

Límite de edad: Para los programas de maestría y becas generales, los profesionales deberán tener una edad entre 32 y 35 años al momento de postularse.

Propuesta de investigación: Para estudiantes de proyectos de investigación, los interesados tendrán que adjuntar una propuesta sólida, estructurada y justificable que demuestre su viabilidad y relevancia social o científica.

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