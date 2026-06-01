Bogotá ofrece talleres en cine, videojuegos y fotografía para jóvenes: Conozca cómo aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), por medio de su portal web oficial, anunciaron la apertura de nuevos talleres gratuitos del programa ‘Crea’, enfocados en la formación académica de animación, modelado 3D, videojuegos, fotografía, cine experimental, sonido y edición desde espacios de aprendizaje creativo y práctico.

Dicha estrategia dispondrá de estos espacios para niñas, niños y jóvenes de la capital en localidades como Bosa, Kennedy, Los Mártires, San Cristóbal y Suba.

“Las personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente en www.crea.gov.co o acercarse al Crea más cercano para consultar la disponibilidad de cupos” señaló la entidad.

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¿Cuales son los talleres disponibles ofrecidos por el progrema ‘Crea’ del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá?

A continuación le compartiremos la oferta de formación que dispone dicho programa para los niños, niñas y jóvenes de Bogotá:

Taller de Creación Digital

En el Crea de La Campiña, está habilitado este taller, dirigido a personas entre los 10 y 16 años de edad. En este espacio, los participantes podrán experimentar con circuitos, sonido, objetos y tecnología desde el cacharreo, la exploración y el trabajo colectivo en sesiones que se realizarán los miércoles y viernes de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde.

Arte y tecnología mediante animación

En el Crea de Roma, niñas y niños entre 7 y 12 años tendrán la oportunidad de explorar la relación entre el arte y la tecnología mediante animación, modelado 3D, videojuegos e imagen digital y análoga. En dicho espacio se llevarán a cabo procesos donde se tiene prevista la creación de historias, utopías y fantasías inspiradas en su entorno y experiencias cotidianas. Las clases serán los lunes y viernes de 3:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.

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Creación digital

El Crea de Bosa habilitó un proceso de creación digital para jóvenes entre los 18 y 25 años, el mismo que tiene la finalidad de educar a los asistentes sobre hackeo y la experimentación tecnológica. Por medio del ‘cacharreo’, las luces, el sonido y la imagen experimental, las y los participantes podrán explorar nuevas formas de creación desde el error, la imaginación y la construcción de objetos sonoros. Los encuentros serán los lunes y miércoles de 4:00 de la tarde a 6 de la tarde.

Taller de Creación de Videojuegos

En el Crea La Pepita se dispone de este taller para participantes entre los 12 y 17 años, donde se podra aprender sobre la contrsuccion de personajes, narrativas y universos digitales por medio de herraminetas tecnológicas y ejercicios prácticos enfocados en el diseño de experiencias interactivas.

Esta sede tambien abrió un proceso de creación audiovisual y fotográfica para jóvenes entre los 12 y 17 años interesados en explorar fotografía, cine, escritura creativa, dibujo, pintura, sonido, edición y construcción de escenarios y utilería con cartón.

Taller de Audiovisuales

En el Crea ubicado en San Cristóbal, se lleva a cabo este taller que esta dirjido a niñas y niños entre los 8 y 14 años, tieneinedo encuentros los masrtes y jueves de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde.

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