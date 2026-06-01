Icetex extendió la ‘Jornada de Soluciones’ para quienes deben ponerse al día con sus créditos

Hasta el 20 de junio el ICETEX amplió la posibilidad para que más usuarios con dificultades en el pago de las cuotas del crédito encuentren alternativas y obtengan beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100 %.

Desde el 19 de mayo, 7.662 beneficiarios han realizado sus negociaciones para ponerse al día y cumplir con el compromiso, por lo que se beneficiarían de condonaciones por intereses moratorios que sumadas superan los 12.758 millones de pesos.

“Es una oportunidad que extendimos teniendo en cuenta la importancia de mantener el acompañamiento a las y los beneficiarios que por diversas circunstancias presentan dificultades financieras para cumplir con los pagos. Es el momento para acceder a los canales dispuestos por la entidad, conozcamos la situación de cada usuario o usuaria y logremos juntos acuerdos que beneficien su economía”, afirmó el presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo.

La entidad informa que quienes necesiten realizar acuerdos y ponerse al día en su crédito podrán acogerse a las figuras de extinción, normalización o refinanciación de la obligación en mora, contempladas en el reglamento de recuperación de cartera de la entidad.

Los interesados pueden visitar la página web de ICETEX www.icetex.gov.co banner ‘Jornada de Soluciones’. Ahí encontrarán las líneas telefónicas y enlaces para comunicarse telefónica o virtualmente.