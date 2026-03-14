Medellín es declarada la Capital Mundial del Libro 2027 por la UNESCO

Medellín

Mediante su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la UNESCO había elegido a la ciudad como la Capital Mundial del Libro 2027 . “Un reconocimiento que nos llena de orgullo y que pone a nuestra ciudad en los ojos del mundo”, dijo el mandatario en la red social.

El alcalde Fico informó que esta designación se puede ver como una oportunidad de suma importancia para mostrarle al mundo la transformación social y cultural que ha tenido Medellín . Por otro lado, con esto la UNESCO reconoce el trabajo que a lo largo de los años se ha hecho luego de dejar atrás un pasado de violencia.

“Ser Capital Mundial del Libro será una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en Medellín alrededor de la lectura y la transformación cultural y, sobre todo, para seguir trabajando con más fuerza para que en Medellín tengamos libros, lectura y escritura en todas partes para la gente”, escribió.

Postulación

El mandatario recordó que la ciudad se postuló en la anterior Fiesta del Libro y la Cultura creyendo que Medellín tiene todo lo necesario para llevar a cabo actividades relacionadas con la cultura de nivel mundial, “convencidos de que Medellín tiene mucho para contar sobre cómo los libros pueden abrir oportunidades, fortalecer el pensamiento crítico y acercar a los ciudadanos al conocimiento”.

Importancia

Recordemos que la UNESCO desde el 2001 está reconociendo a las ciudades que apoyan la creatividad, la educación y el conocimiento a través de los libros y la lectura, con lo que se fortalece el tejido social, la alfabetización de los niños, niñas y adolescentes, además de los adultos.

Además, las ciudades con esta designación también quedan en el radar como centros culturales internacionales, lo que también podría incrementar el turismo. Pero quizás lo que más podría celebrarse es que permitirá el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, entre otros espacios culturales.