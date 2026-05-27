BBVA y Bancamía abren convocatorias para hijos de microempresarios vulnerables: Conozca cómo aplicar

Los bancos BBVA y Bancamía, dieron inicio a la convocatoria para la séptima edición de la ‘Beca Transformando realidades’, la cual para su versión de 2026 entregará seis becas universitarias a hijos de microempresarios vulnerables atendidos por Bancamía en todo el territorio nacional.

La iniciativa arrancó en 2020 y se han beneficiado 156 jóvenes, quienes están cursando, finalizando o ya graduados de carreras profesionales y técnicas de distintas universidades en todos el país. Además, busca impulsar los sueños de familias emprendedoras.

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Las entidades afirman que respaldan de manera integral a los estudiantes, asumiendo el pago de hasta 10 semestres en universidades públicas o privadas, brindando un soporte mensual de sostenimiento durante el periodo de estudio, según las condiciones establecidas de la beca. Con esto, se pretende asegurar que el factor económico no sea un obstáculo.

El presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, Mario Pardo, manifestó: “Detrás de cada microempresario hay una familia que trabaja con enorme esfuerzo y sueña con un mejor futuro para sus hijos, por eso con esta iniciativa queremos que el acceso a la educación dependa del talento, la disciplina y las ganas de salir adelante”.

Requisitos

El primer requisito para postularse es ser hijo de un microempresario atendido por Bancamía, que tenga un crédito vigente, esté al día con sus pagos y tenga más de un año de antigüedad como cliente de la entidad.

Asimismo, el interesado debe tener máximo 22 años y haber culminado o estar cursando el último año de bachillerato para ingresar a la universidad en 2027.

De igual manera, el joven nominado no debe ser beneficiario de ningún otro programa de beca o apoyo de educación superior y no tener un título de nivel igual o superior al que se está postulando.

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¿Cómo es el proceso para postularse?

En primer lugar, todos los interesados en postularse podrá hacerlo de manera virtual por medio de la página web www.bancamia.com.co y tienen como plazo máximo el 17 de julio de 2026.

Es importante aclarar que los clientes de Bancamía podrán realizar este proceso por iniciativa propia o pedir asesoría presencial en las oficinas del banco, mediante el acompañamiento de los asesores comerciales.

Luego de esto, para participar los aspirantes deberán preparar un video con una duración máxima de 2,5 minutos, en el que compartirán el origen de la microempresa familiar, su evolución, detalles sobre la realidad de sus familias y el sueño del joven, donde explicará qué carrera desea estudiar, cuáles fueron los motivos para elegirla y cómo aportar sus estudios universitarios a su futuro y el de su entorno.

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La evaluación de la beca se centra en la historia de vida del microempresario y el proyecto educativo del estudiante. Para evaluar las postulaciones contarán con el apoyo de la Fundación Universitaria Minuto de Dios, junto a un jurado calificador de las entidades organizadoras de la Beca.

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