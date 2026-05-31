Cruce entre Gobierno y Alejandro Char por el PAE en Barranquilla

El Proyecto de Alimentación Escolar en Barranquilla se ha vuelto tema de disputa entre el alcalde Alejandro Char y el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó el manejo que se le están dando a los recursos destinados al PAE en la capital atlanticense.

Según dijo el alto mandatario durante un acto público en la ciudad el pasado jueves, a pesar de que se han aumentado los recursos, se ha reducido el número de estudiantes beneficiados, pasando de 160 mil a 125 mil en los últimos cuatro años. Por eso, cuestionó al alcalde: “¿En dónde está la plata, señor Char?"

Char se defiende de Petro

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se defendió de los cuestionamientos del presidente Petro a través de su cuenta de Twitter.

Según indica el mandatario local, la ciudad pone el 75% del dinero para el PAE, mientras que el Gobierno nacional apenas aporta el 25%.

Aseguró que, pese a supuestos obstáculos impuestos por el Gobierno, Barranquilla sigue avanzando en educación.

“Mientras ustedes ponían obstáculos, nosotros construíamos oportunidades. Hoy Barranquilla es la ciudad de Colombia con más instituciones educativas públicas en categoría A+: 16 en total. Además, tenemos 28 colegios en categoría A, más de 125 mil jóvenes recibiendo educación bilingüe y más de 13.000 estudiantes formándose en análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software”.

Destacó que se han construido 100 colegios en los últimos años: “Nuestros colegios públicos son hoy un referente para Colombia”.

El alcalde, en el mismo mensaje, criticó la relación que mantuvo el presidente Gustavo Petro durante sus cuatro años de gobierno con las regiones: “La realidad es que durante estos años usted no construyó equipo con las regiones. A muchos alcaldes y gobernadores nos bloqueó proyectos, nos frenó programas y convirtió al Gobierno Nacional en un palo en la rueda para quienes solo queríamos trabajar por nuestra gente”.

Según Char, el presidente se mantuvo en confrontaciones y peleas, mientras las regiones resolvían problemas y generaban oportunidades.

¿Qué dice Mineducación?

La discusión también generó la intervención del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien reaccionó a la respuesta de Alejandro Char a los cuestionamientos de Gustavo Petro.

Según el funcionario, la respuesta del alcalde desvía la gravedad del reclamo del presidente, pues en todas las entidades territoriales el PAE es cofinanciado. Insistió en saber qué ha pasado con los recursos de la alimentación escolar, pues “Barranquilla ha demostrado poca eficiencia en el uso de estos”.

Según cifras presentadas por el ministro, el Gobierno Nacional pasó de aportar al PAE de Barranquilla cerca de $29.000 millones en 2022 a más de $41.000 millones en 2026, lo que representa un aumento de $12.000 millones.

“Además, la bolsa común para financiar el programa pasó de $62.000 millones en 2022 a $179.000 millones en 2026, es decir, casi se triplicó”, indica el funcionario.

Sin embargo, tal aumento no se vería reflejado en la cobertura del PAE en la capital atlanticense. De hecho, según las cifras del Gobierno, la administración actual no ha logrado pasar del 70% de cobertura.

“En 2022 se atendían cerca de 138.522 estudiantes y en 2026 la cifra cayó a 125.524″ asegura el ministro. Teniendo en cuenta que la meta es llegar a la universalidad, es decir, 177.508 estudiantes, aún habría más de 50.000 niños sin acceso al programa.

Adicionalmente, según Rojas, “los contratos con los que actualmente opera el PAE en Barranquilla se financian mayoritariamente con recursos de la Nación”. Por eso, insiste en preguntar por qué la cobertura no crece al mismo ritmo del presupuesto asignado por la nación.