Consejo de Administración sigue mintiendo a los padres del Liceo Francés de Bogotá

El pasado lunes 25 de mayo, la presidenta del Consejo de Administración del Liceo Francés de Bogotá, Cecilia Urrutia, aseguró en reunión con un grupo de delegados de padres de familia que su permanencia en el Consejo no estaba en duda, pues la Asociación de Padres de Alumnos (APA) ya no estaba sancionada por la Secretaría de Educación.

Sin embargo, 6AM W presenta el documento que demuestra que la señora Urrutia les mintió a los padres y que, además, deja sin piso las actuaciones que ella ha venido adelantando como líder del Consejo de Administración.

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Se trata del aviso de notificación publicado el 4 de marzo de 2026 a través del cual se le informó a la APA de la sanción proferida por la dirección de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación que, como lo señalamos a comienzos de esta semana, determina la suspensión de su personería jurídica por un periodo de 4 meses: es decir, hasta el 4 de julio de 2026.

La decisión administrativa es clara: “la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo Francés Louis Pasteur no podrá desarrollar actividades de ninguna naturaleza durante el periodo en el cual se encuentre suspendida su personería jurídica”.

Sin embargo, la APA ha seguido recibiendo dinero de los padres y su presidenta sigue actuando como líder del Consejo de Administración, ambas situaciones por fuera de la norma.

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Pero esta no es la única irregularidad que se está presentando con el Consejo de Administración del Liceo. Ayer, jueves 28 de mayo, el vicepresidente del Consejo de Administración, Remi Forel, extralimitándose en sus funciones, despidió al director de Operaciones del Liceo.

Según los estatutos vigentes del Liceo, de los cuales presentamos un aparte, no es función del Consejo de Administración adelantar procedimientos que corresponden al área de recursos humanos o a la rectoría del colegio. El manejo de personal no está bajo su tutela.

Preguntamos ayer por la tarde a Cecilia Urrutia sobre esa decisión y, una vez más guardó silencio, aunque el lunes en la reunión con los padres aseguró que su misión es la de garantizar transparencia en todos los procesos que se surten dentro de la institución educativa.

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A esta situación se suma la tarea de desinformar a los padres de familia sobre la situación real del colegio, tanto en lo financiero como en lo administrativo.

Un ejemplo es la misión que ha adelantado Faride Cano, también miembro de la APA, divulgando a través de chats de padres documentos de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de los Liceos en el extrajero que, según ella, muestran el porqué no se había firmado la convención con el Gobierno francés.

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El documento compartido por la señora Cano habla sobre un incremento en el aporte que los colegios franceses deben hacer para el pago de las pensiones de los funcionarios franceses en el extrajero. En los mismos se dice que ese incremento puede afectar la sostenibilidad financiera de los colegios de bajos ingresos, pero esta no es la situación del Liceo Francés de Bogotá.

De hecho, el superávit del colegio no hace más que crecer año a año hasta el punto que fuentes del Liceo enteradas de los documentos que la señora Faride Cano distribuyó y conocedoras de la contabilidad del colegio señalaron que multiplicar esa información es un acto de mala fe, pues “el Liceo Louis Pasteur está en capacidad de aguantar el aumento en la factura”.

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Otro ejemplo de la desinformación que multiplica el entorno de Cecilia Urrutia está relacionado con afirmaciones políticas, según las cuales “el liceo se volvió petrista” o “el colegio está tomado por la izquierda”. Afirmaciones que se caen por su propio peso pues ni el rector Maxime Prieto (a quien acusan de petrista por haber recibido a nombre del colegio la Cruz de Boyacá otorgada por el presidente Gustavo Petro) decide el programa educativo - eso se determina desde Francia por el Ministerio de educación de ese país - ni los profesores y miembros del personal están autorizados para promover ideas políticas dentro del establecimiento.

De hecho, ante esas y otras acusaciones hechas por el Consejo de Administración contra el rector Prieto y elevadas ante sus jefes en Francia por la vía de comunicaciones escritas, 6AM W de Caracol pudo establecer que ya se interpusieron acciones legales tanto en Colombia como en Francia señalando a los miembros del Consejo de atentar contra la honra y el buen nombre del rector Prieto. Es más, hemos sabido que el procurador ante el tribunal de París ya aceptó iniciar el proceso por difamación contra los miembros del Consejo.

En contraste, ante los hechos denunciados por una madre de familia a quien hicieron renunciar a su candidatura al Consejo a través de amenazas a la integridad de su hija y a ella misma, ni la señora Urrutia, ni ninguno de los miembros del órgano se han pronunciado. 6AM-W consiguió la carta que dirigió la señora Gina Rojas al rector en la que hizo el relato de lo sucedido. En ella afirma:

“Recibí amenazas y llamadas, directas y anónimas, que comprometen mi seguridad física, laboral y, lo más grave, la de mi hija de 7 años. Escuchar que alguien advirtiera ‘cuidado y a la niña le pasa algo en las escaleras’ supera cualquier límite (...). Lamento profundamente que un ejercicio académico escolar y democrático termine reflejando las peores prácticas de nuestra sociedad”.

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El rector reaccionó con una comunicación vehemente rechazando dichas acciones. La señora Rojas fue a la Fiscalía, donde señaló que la voz de las llamadas era la de Remi Forel, hoy miembro del Consejo. Entretanto desde el Consejo de Administración guardan silencio.

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Hoy el Consejo de Administración del Liceo Francés se reúne con la embajada para presentar los nuevos estatutos. Propondrán extender el periodo de la presidenta, exigirán que el representante de los exalumnos sea padre de familia y buscarán que se les otorgue capacidad para evaluar a los profesores y al personal directivo. Mientras tanto, mantendrán en la oscuridad al grueso de los padres de familia a quienes no les aceptan la convocatoria a Asamblea General, aunque ya hay más de 800 firmas reunidas exigiendo esa reunión.

En el mismo sentido, siguen sin presentarle a los padres el texto de los actuales estatutos y el borrador de los nuevos. Tampoco les explican la contratación desbordada de asesores de prestigiosos bufetes como Pérez Llorca - Gómez Pinzón o la de varias firmas de auditoría cuyos resultados no hacen públicos.

Los más enterados ven aqui una copia de lo que ocurrió en 2014 con el Liceo Francés de México, cuando un consejo de administración a espaldas de los padres, de los profesores y de los niños decidió ponerle fin a la convención con el gobierno francés. A los padres les dijeron que se mejoraría la gestión y que la calidad educativa no bajaría.

En realidad, la ruptura del convenio implicó el aumento de las matrículas, la pérdida de becas para alumnos de escasos recursos, el despido de docentes y el menoscabo de los derechos laborales de los educadores, según alertaron maestros e integrantes de la Federación Sindical Unitaria de Francia.

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“El consejo de administración de la institución se dio cuenta que eliminando la tutela del Estado francés puede quedarse con las instalaciones para hacer un buen negocio. Quieren hacer lo mismo que con el petróleo en México, pero aquí no nos vamos a dejar”, alertaba en 2013 a periodistas mexicanos Eric Cogordan, padre de familia. Al final el Consejo ganó. Los delegados que allí estaban se quedaron con el colegio y 80 años de historia se fueron al traste.

Parece el mismo destino que le espera al Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, sobre todo cuando se conoce que Remi Forel, fundador de la banca de inversión FGO Capital, se ha reunido por lo menos dos veces con los representantes del Fondo Ashmore en Colombia.

El proceso paulatino para cooptar a la APA, apoderarse del Consejo de Administración y con el tiempo del Liceo Francés lo dejó en evidencia el esposo de Cecilia Urrutia, Juan Carlos Quintero, quien ha estado en la APA desde 2022.

Claramente escribió en su postulación más reciente: “Estoy convencido de que aun falta un largo camino por recorrer (...) para seguir mejorando y consolidar dichas mejoras en un marco institucional que no dependa de las personas de turno en las diferentes instancias del colegio”.

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