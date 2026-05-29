ACIET se suma a la defensa de las universidades tras polémica por declaraciones de Aída Quilcué

ACIET alerta que universidades enfrentarían crisis de liquidez por nuevo impuesto al patrimonio / Morsa Images

A la posición expresada por distintos sectores académicos se sumó ahora la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET), que rechazó las generalizaciones contra las universidades en medio de la controversia generada por las declaraciones de la senadora y fórmula vicepresidencial Aída Quilcué.

A través de un comunicado, la organización defendió el papel que cumplen las instituciones de educación superior en la formación de profesionales, la generación de conocimiento y la transformación social del país. Asimismo, hizo un llamado a reconocer el aporte que realizan estudiantes, docentes, investigadores y comunidades académicas en todas las regiones de Colombia.

Nuevo respaldo del sector universitario a las instituciones de educación superior

Aunque la congresista realizó posteriormente aclaraciones sobre el alcance de sus afirmaciones, las reacciones desde el sector educativo continúan. Ante lo último, diferentes organizaciones académicas han salido en defensa de las universidades y de su papel en la construcción de oportunidades para millones de colombianos.

En ese contexto, ACIET aseguró que la educación superior ha sido históricamente uno de los principales motores de transformación social, movilidad, desarrollo regional, investigación, innovación y emprendimiento en el país.

La organización, que agrupa instituciones de educación superior de distintas regiones del territorio nacional, sostuvo que resulta fundamental reconocer el valor que la academia representa para jóvenes, familias y comunidades.

ACIET reivindica el papel de las universidades en la movilidad social

Uno de los mensajes centrales del comunicado fue la defensa de la educación superior como herramienta de progreso y generación de oportunidades.

“Defender la educación superior es defender las oportunidades, el conocimiento y el futuro de millones de jóvenes colombianos”, señaló la organización.

ACIET destacó que detrás de cada estudiante existen historias de esfuerzo, disciplina y superación. También recordó que miles de jóvenes provenientes de regiones apartadas, comunidades rurales y territorios históricamente excluidos han encontrado en la educación superior una posibilidad real de movilidad social y transformación de sus condiciones de vida.

Según el gremio, las instituciones de educación superior han sido fundamentales en la formación de profesionales, científicos, investigadores, docentes, emprendedores, líderes sociales, empresarios, servidores públicos y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país.

El director ejecutivo de ACIET, Lorenzo Portocarrero Sierra, pidió que el debate público alrededor de la educación superior se adelante sin estigmatizaciones ni afirmaciones que desconozcan el trabajo de las comunidades académicas.

“Consideramos importante evitar cualquier tipo de generalización que pueda desconocer el papel de quienes, desde las aulas, laboratorios, centros de investigación, espacios culturales y escenarios académicos, trabajan diariamente por construir una mejor sociedad”, afirmó Portocarrero.

La organización insistió en que las universidades son espacios plurales y diversos donde convergen estudiantes de distintos contextos sociales, económicos, culturales y territoriales. A su juicio, esa diversidad constituye una de las principales fortalezas de la educación superior y un elemento clave para la construcción de una sociedad más equitativa y democrática.

“Colombia necesita fortalecer la confianza en la educación” indicó la asociación.

En la parte final del comunicado, ACIET hizo un llamado a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones académicas y a promover escenarios de diálogo que reconozcan su aporte al presente y futuro del país.

“Hoy más que nunca, Colombia necesita fortalecer la confianza en la educación, promover el respeto por las instituciones académicas y continuar construyendo escenarios de diálogo que reconozcan el enorme aporte que realizan las Instituciones de Educación Superior al presente y futuro de nuestra nación”, señaló la asociación.

Entre las conclusiones, el gremio reiteró que la educación superior no solo forma profesionales, sino que también contribuye a la construcción de ciudadanía, impulsa el desarrollo regional y genera oportunidades para millones de colombianos en todo el territorio nacional.