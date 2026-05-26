ICETEX abrió convocatoria de 12.900 créditos para estudiar pregrado o posgrado: así puede aplicar

El pasado 22 de mayo, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) dio a conocer por medio de su portal web oficial la apertura de su convocatoria de créditos educativos, los cuales tienen la finalidad de financiar el acceso a estudios en instituciones de educación superior, en el país o en el exterior, para el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con la información oficial, son un total de 12.900 que otorgará la entidad; serán válidos para que los solicitantes puedan financiar lo siguiente:

Pregrado en Colombia

Posgrado en el país o en el exterior

Programas en el país de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Diplomados, certificaciones y capacitaciones en una segunda lengua

Es importante señalar que en dicha oferta existirán diferentes modalidades de crédito reembolsadas, que se pretenden reembolsar a mediano plazo, la misma que permitirá pagar un porcentaje mientras el postulante estudia, y el resto será entregado tras que el postulante se gradúe.

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¿Cómo puede postularse a la convocatoria de 12.900 nuevos créditos educativos para estudiar pregrado o posgrado en el segundo semestre de 2026 ofrecidos por el ICETEX?

Según lo explica el ICETEX, la aplicación a estas líneas de crédito será de forma escalonada, iniciando con programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) y programas de educación continuada (diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua).

A su vez, las líneas de confinación diferida Alianza+Futuro, que son posibles gracias a convenios con las instituciones de educación superior.

Dichos créditos ya están habilitados para que los interesados lleven a cabo su inscripción en el portal web oficial de la entidad www.icetex.gov.co.

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¿Cómo funcionarán los créditos para pregrado en el país ofrecidos por el ICETEX?

Dichos créditos se habilitaron el pasado 25 de mayo del 2026, y estarán disponibles hasta agotar el presupuesto.

“Estarán disponibles diversas opciones de financiación diseñadas para apoyar a las y los estudiantes según su área de estudio, con esquema de financiación de pago del 30 % del crédito mientras la persona estudia y el restante 70% luego de su graduación o culminación de estudios costeados”, mencionó la entidad.

Dichas modalidades tienen cierta importancia: los programas de áreas STEM. (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) son:

Plan de Apoyo y Bienestar: Brinda créditos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas, con un tope de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Brinda créditos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas, con un tope de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Plan Talento STEM: ofrece créditos para programas en ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales .

ofrece créditos para programas en ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales Plan Ciencias de la Salud: financia carreras relacionadas con las ciencias de la salud, excluyendo medicina .

financia carreras relacionadas con las ciencias de la salud, excluyendo medicina Plan Impulso Integral y Sostenible: para áreas de agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría .

para áreas de agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría Plan Ciencias Sociales y Educación: ofrece financiación para estudiantes de bellas artes, ciencias de la educación y ciencias sociales y humanas .

ofrece financiación para estudiantes de bellas artes, ciencias de la educación y ciencias sociales y humanas Plan Formación en Medicina: Este plan otorga créditos en la línea 40 %, exclusivo para financiar programas de pregrado en el país para medicina; es decir, la persona reembolsa el 40 % mientras estudia y el restante 60 % luego de graduarse.

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¿Cómo funcionarán los créditos para posgrado en el país y en el exterior ofrecidos por el ICETEX?

Estos créditos estarán disponibles a partir del próximo 1 de junio del 2026, hasta también agotar el presupuesto establecido.

“Los estudiantes pagarán el 40 % del crédito durante sus estudios y reembolsarán el porcentaje restante al finalizar”, señaló la entidad.

Esta estrategia contempla créditos para posgrado en el exterior, correspondientes a 25.000 USD, y para sostenimiento 12.500 USD, donde los aprendices deberán pagar la totalidad del financiamiento luego de culminar el programa académico.

“Para quienes realizan estudios de especialización en Medicina en Colombia, pueden pagar el 20 % en época de estudios y el restante 80 % del crédito después de su graduación”, expresó el ICETEX.

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