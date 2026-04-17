¿Quiere emigrar? Tres países entregan visa de trabajo a colombianos: Así se solicitan, según el país

Con el paso de los años, el mercado laboral en Colombia se ha vuelto más competitivo y reducidos. Miles de profesionales se enfrentan antes vacantes de empleo que solicitan muchos requisitos o, en su defecto, vacantes de trabajo no tan atractivas con un salario bajo y malas condiciones.

Ante este escenario, algunas personas salen del país en busca de mejores oportunidades, ya sea educativas o laborales, donde haya posibilidades para personas bilingües con conocimientos profesionales, mejores salarios, mayor reconocimiento y estabilidad para el empleado aunque no siempre lo hacen de forma legal.

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Debido a la cantidad de personas que migran al año, algunos países han incentivado la expedición de visas para trabajo, en las que se debe cumplir con ciertos requisitos legales como permisos, tramitar documentación para poder trabajar en otros territorios y demostrar tener recursos para solventar hospedaje, papeleo, vuelos y demás imprevistos.

Es por esto que teniendo en cuenta la cantidad de personas que migran todos los años, algunos países han promovido la expedición de visas para trabajo, con condiciones especiales para la estadía de los profesionales de múltiples países, incluido Colombia.

De acuerdo con el Reporte Global sobre la Contratación Internacional de Deel, la vinculación de trabajadores colombianos a empresas extranjeras subió un 55 %, siendo la segunda cifra más alta de Latinoamérica.

Estos son los tres países que entregan visa de trabajo a los colombianos

De acuerdo con Deel, tres son los países que han abierto sus puertas a los colombianos con unas visas de trabajo, que son expedidas con condiciones especiales de estadía.

Lo interesante de esta alternativa laboral es que no solo promueve la formalidad, lo que quiere decir que es viable para profesionales en todo el mundo, no siendo exclusiva para los colombianos.

Dos de estos países están en Europa y siempre han sido puntos atractivos para los colombianos, ya que muchas personas viajan para estudiar y especializarse después de finalizar su pregrado.

España

De acuerdo con Forbes Colombia, en 2023, el Gobierno de España emitió una visa especial para trabajadores remotos, que ofrece residencia legal hasta por un año.

Para poder acceder a ella deberá contar con ingresos mínimos de 2.520 euros al mes, tener un seguro médico privado y demostrar una relación laboral con una empresa extranjera. Además, el salario del empleado debe ser de al menos 2.500 euros, lo que equivale a 10’632.500 pesos colombianos.

Emiratos Árabes Unidos

Si le interesa el Medio Oriente o siente curiosidad por cómo funcionan los negocios y las grandes compañías de la región, Dubái ofrece una alternativa llamada Programa de Trabajo Virtual, que le permite vivir y operar en Emiratos Árabes Unidos mientras labora para compañías extranjeras.

Este programa permite una estancia legal de hasta un año y las personas que quieran aplicar deberán tener un pasaporte válido durante el tiempo que vaya a estar, un seguro médico con cobertura en el país y un salario mínimo de 3.500 dólares, es decir, 12’644.695 pesos colombianos.

Alemania

Alemania ofrece la visa Freiberufler, la cual fue diseñada para trabajadores independientes que se relacionen con sectores creativos, de tecnología y consultoría.

Esta visa tiene una temporalidad ofrecida de tres meses, sin embargo, puede extenderse hasta por tres años si lo desea y cumple con los requerimientos.

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Para ser elegible a esta visa, la persona debe demostrar ingresos anuales que superen 9.000 euros, lo que equivale a 38’277.000 de pesos colombianos. Además, tendrá que proporcionar pruebas de trabajo con empresas internacionales y contar con un seguro de salud.

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