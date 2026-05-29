Plan de Gobierno de Gustavo Matamoros: Propuestas del candidato Partido Ecologista Colombiano

El domingo, 31 de mayo, Colombia tiene un día crucial de cara al futuro, ya que se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que 14 candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales tiene el objetivo de ser el nuevo jefe de Estado y uno de ellos es Gustavo Matamoros, quien presentó su plan de gobierno de y busca dar la sorpresa.

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Perfil de Gustavo Matamoros

Gustavo Matamoros Camacho nació el 2 febrero de 1995 en Bogotá, tiene 71 años y es general retirado del Ejército Nacional. Proviene de una familia de profunda tradición militar y es hijo del exministro de Defensa, Gustavo Matamoros D’Costa.

El candidato ha estado vinculado a la fuerza pública por más de 40 años y posee una maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Además, tiene una formación técnica que lo llevó ser el segundo al mando de las Fuerzas Militares.

A lo largo de su carrera militar estuvo involucrado en algunas polémicas. Una de ellas se dio durante su salida del servicio activo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Matamoros dio a conocer que fue apartado por sus diferencias con la cúpula y el manejo de la tropa en aquel tiempo, lo que lo posiciona como un crítico de las concesiones de política en materia de seguridad.

Plan de Gobierno de Gustavo Matamoros

Gustavo Matamoros, candidato del partido Ecologista Colombiano, se presenta como una alternativa que combina la experiencia táctica militar con un discurso que se centra en la recuperación de la autoridad y la austeridad estatal.

Su programa de gobierno se centra en cinco pilares: corrupción y transparencia, salud, seguridad y lucha contra la criminalidad, crecimiento económico e infraestructura.

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Corrupción y transparencia

El candidato plantea una reforma para el funcionamiento del Estado, reduciendo los gastos y descentralizar la operación estatal.

Matamoros señala la necesidad de eliminar la asignación discrecional de recursos, la llamada “mermelada”, por medio de la creación de ente, encargado de supervisar los recursos para cada región, su ejecución y los responsables.

Salud

En temas de salud, Gustavo Matamoros dice que se va a evaluar el funcionamiento de las EPS para poder identificar las fallas, corregirlas y fortalecer el sistema de salud a partir de lo que ya está construido.

Asimismo, el candidato señaló que las personas responsables de las fallas en las EPS tendrán que ser sentadas frente a la justicia, para que se analice su forma de actuar y se tomen las medidas necesarias según sea el caso.

Seguridad y lucha contra la criminalidad

El general retirado tiene una postura clara y firme ante los grupos armados, ya que afirma que con ellos los diálogos han fracasado.

Matamoros manifestó que con los bandidos no se puede negociar y que ellos usan los diálogos para “fortificarse” y “rearmarse”. Además, afirma que la “Paz Total” no tendría espacio en su gobierno y su enfoque se va a basar en una ley de sometimiento estricta.

Crecimiento económico

El candidato del partido Ecologista Colombiano, propone una reducción de la burocracia estatal y una reforma tributaria proempresarial.

El general retirado plantea reducir el tamaño del estado con la eliminación de nóminas paralelas, reducción de cargos como viceministerios y reestructuración de entidades para limitar la contratación que no sea necesaria.

De igual manera, Matamoros señala la necesidad de ajustar la política tributaria para grandes empresas con el fin de incentivar la inversión, fortalecer el crecimiento empresarial y promover el desarrollo económico interno.

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Infraestructura

En temas de infraestructura, Gustavo Matamoros plantea la construcción de servicios públicos en regiones y mantener relaciones internacionales orientadas a seguridad e inversión.

Para esto, el candidato afirma que se debe crear servicios públicos en zonas marginadas y mantener una estabilidad en las relaciones internacionales que no comprometan la seguridad nacional y favorezcan la atracción de inversión extranjera.

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