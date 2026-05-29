“Sí he contratado servicios sexuales con esa mujer, pero nunca la abusé”: Alejandro Bermeo testificó

Caracol Radio conoció en exclusiva detalles de la declaración entregada por el senador electo dinerocolo ante el Gaula de la Policía y la Fiscalía 262 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) de Ibagué, dentro del proceso que terminó con la captura del abogado Óscar Barrero Torres por el presunto delito de extorsión.

Según el testimonio del congresista, el abogado le habría escrito a través de WhatsApp para exigirle dinero a cambio de no hacer públicas denuncias relacionadas con un supuesto abuso sexual señalado por una mujer identificada como Yamile Quinayas.

Le puede interesar: Los cinco tolimenses que consiguieron una curul en el Senado de la República

En su declaración, Bermeo aseguró que la mujer le había mencionado “unos hechos muy fuertes” en los que él aparecía involucrado por presuntas agresiones físicas y abuso sexual. No obstante, negó haber cometido algún delito y sostuvo que sostuvo encuentros consensuados con la denunciante.

“Yo sí he contratado servicios sexuales con esa mujer, pero nunca abusé sexualmente de ella, ni mucho menos la maltraté físicamente”, afirmó el senador electo ante las autoridades.

Leer más: Defensoría pide a la Fiscalía investigar la muerte de menor víctima de violencia sexual en el Tolima

El congresista relató además que decidió acudir al Gaula luego de que, presuntamente, las exigencias económicas aumentaran progresivamente.

“Yo sabía o sospechaba que estas personas estaban buscando aprovecharse económicamente de mí y que con esas calumnias o mentiras buscaban dañar mi imagen”, indicó en su testimonio.

De acuerdo con el expediente conocido por Caracol Radio, el pasado 13 de abril se habría realizado una primera entrega de 10 millones de pesos en un establecimiento comercial de Ibagué. Según la investigación, el senador grabó la conversación sostenida durante la entrega del dinero, material que habría servido como evidencia para el operativo de captura en flagrancia.

La Fiscalía también analiza comprobantes bancarios, giros realizados por plataformas digitales y registros de cámaras de seguridad que, presuntamente, evidenciaría la entrega del dinero.

Durante las audiencias preliminares, Óscar Barrero Torres fue imputado por el delito de extorsión. El abogado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Lea también: MOE destaca aumento de observadores internacionales para elecciones presidenciales en Colombia

“Este señor se presentó como un abogado y me dijo que hace una semana lo contactó una señora Yamile, ella dijo que conmigo sostenía una relación desde noviembre de 2024, que se convirtió en una relación tormentosa”, expresó Bermeo.

Por su parte, la mujer denunciante aseguró que demostrará que mantuvo una relación con Bermeo desde el año 2024 y afirmó contar con conversaciones y pruebas de presuntos malos tratos y amenazas en su contra y la de su familia.

Hasta el momento no existe una decisión judicial frente a las acusaciones relacionadas con presunto abuso sexual o violencia denunciadas por la mujer, por lo que todos los involucrados continúan cobijados por la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.