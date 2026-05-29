Multa por no asistir a jurado de votación Colombia 2026, elección presidencial ¿Embargan los bienes?

Colombia está a punto de atravesar una nueva jornada electoral, donde los colombianos tendrán la oportunidad de escoger su nuevo presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030; dicha jornada tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo.

Por ello, la Registraduría del Estado Civil, cada vez que se lleva a cabo una nueva jornada electoral, solicita una serie de listas a entidades, instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

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Con el fin de llevar a cabo un proceso de escogencia aleatoria en forma de sorteo, con la finalidad de designar a algunos ciudadanos para ejercer como jurados de votación en todo el país.

El Código Electoral colombiano define este cargo como de forzosa aceptación, lo que significa que, si es elegido, debe asistir a la mesa de votación correspondiente en la fecha y hora indicadas.

De no presentarse el día de los comicios presidenciales, podría acarrear una multa, la misma que aquí le explicaremos.

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¿Cuál es la multa por no asistir como jurado de votación para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo?

Si usted fue seleccionado como jurado de votación y no se presenta el día de las elecciones para desempeñar las funciones o las abandona, podrá recibir una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, lo que es aproximadamente unos $17.509.050 pesos en 2026.

Asimismo, también se podrán imponer sanciones a los jurados que no firmen el acta de escrutinio o Formulario E-14.

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Pero esto no es todo; si usted es servidor público y no presta su servicio o abandona su labor de jurado de votación sin tener una justificación válida, podrá ser destituido del cargo que desempeña.

Además de la multa económica, los servidores públicos que sean designados como jurados y no cumplan con esta función sin justa causa pueden ser destituidos de su cargo.

Es importante señalar que estas son las únicas sanciones que contempla la ley; cosas como el embargo de bienes o similares no están dentro de las penalizaciones establecidas por las autoridades ni la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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¿Por qué razones puede exonerarse de la multa por no presentarse para ejercer como jurado de votación durante las elecciones presidenciales 2026?

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), estas son las causales para la exoneración de las sanciones:

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo(a) .

. Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas .

. No ser residente en el lugar donde fue designado.

Ser una persona menor de 18 años .

. Haberse inscrito y votar en otro municipio.

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