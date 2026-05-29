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“Por fin se hace realidad”: Alcalde anunció que unos trenes del metro de Bogotá ya empezaron a rodar

Este 29 de mayo, algunos trenes del metro de Bogotá ya empezaron a rodar por la ciudad reportando un avance del 77,53% y avanza con pruebas técnicas sobre el viaducto.

El pasado 25 de mayo, se realizó una nueva prueba de circulación de uno de los trenes de la Línea 1 en la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá.

En referencia a esto, el alcalde Carlos Fernando Galán pasó por los micrófonos de 6AM W y afirmó que “por fin se hace realidad luego de 84 años de espera”.

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