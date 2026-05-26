Ola de calor dispara temperaturas en Europa y deja siete muertos en Francia

En algunos puntos de la región se han registrado temperaturas de hasta 35 grados, superiores a las normales en mayo. Foto EFE/Quique García / Quique García ( EFE )

Varios países de Europa occidental vivieron hoy otro día de una ola de calor con temperaturas extremas muy superiores a las normales para un mes de mayo.

El fenómeno meteorológico, llamado “cúpula de calor”, se produce cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa Occidental.

“Es un poco preocupante, porque no es normal en esta época del año, pero por desgracia creo que esto se va a convertir en la norma en Francia”, dijo a la AFP Chloe Voisin, una estudiante de 22 años, en la ciudad suroccidental de Burdeos.

Este martes se batieron récords de temperatura para el mes de mayo en el Reino Unido y en Francia, donde se declaró alerta naranja por ola de calor en trece departamentos del oeste del país a partir del miércoles, indicó la agencia meteorológica Météo-France.

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Los datos oficiales

La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) indicó que se registraron máximas de 35,1 °C en Kew Gardens, al suroeste de la capital, un día después de que los 34,8 ºC reportados en ese lugar también batieran un récord.

Météo-France indicó que este episodio, “excepcional, histórico e inédito” probablemente dure, al menos, hasta finales de semana, con picos de hasta 38 ºC o 39 ºC en algunos puntos.

En Francia, el indicador térmico nacional, que mide la temperatura media en el país, alcanzó los 24,8 ºC, un récord para el mes de mayo. El lunes también había batido un récord al situarse en 24,6 ºC.

Las autoridades francesas informaron de al menos siete muertes relacionadas con la ola de calor, cinco de ellas por ahogamiento, ya que muchas personas fueron a las playas para refrescarse, pese a que en muchas zonas no hay socorristas hasta julio.

Un turista se refresca en una fuente en Barcelona, España. EFE/ Toni Albir / Toni Albir Ampliar Un turista se refresca en una fuente en Barcelona, España. EFE/ Toni Albir / Toni Albir Cerrar

En el Reino Unido también se notificó la muerte de cuatro adolescentes que se ahogaron en varias regiones del país desde el domingo.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está amplificando los fenómenos extremos y que las olas de calor, las sequías e inundaciones son cada vez más intensos y frecuentes.

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Bob Ward, del instituto de investigación Grantham sobre cambio climático y medio ambiente de la London School of Economics, apuntó que la gente deberá adaptar sus costumbres y edificios para hacer frente al cambio climático.

“Ahora tenemos el clima de los países mediterráneos en verano pero no tenemos edificios ni oficinas para el clima mediterráneo” en el Reino Unido, señaló.

“Cambio climático en acción”

Philippe Bignens, un turista suizo de 56 años que visitaba Londres con su padre, dijo a la AFP que tuvieron que cambiar de planes y refugiarse en su hotel para evitar estar en la calle en las horas más calurosas del día.

“Si no te preocupa el calentamiento global, es que estás sordo, ciego o las dos cosas, ¿no? Está ahí, sí. Tenemos que preocuparnos y hacer algo al respecto”, afirmó.

Según uno de los meteorólogos de Met Office, Greg Dewhurst, el aumento de las temperaturas extremas es “una buena indicación del cambio climático en acción” y es probable que se convierta en “la nueva normalidad”.

Una turista se protege del sol con un abanico en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. EFE/ Antonello Nusca / Antonello Nusca Ampliar Una turista se protege del sol con un abanico en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. EFE/ Antonello Nusca / Antonello Nusca Cerrar

“Trabajo en una cocina, así que es horrible”, comentó Renata Stankeviciute, una lituana de 43 años que vive en Inglaterra.

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En Irlanda, dos estaciones meteorológicas registraron una temperatura récord en mayo de 28,8 °C, según datos de la agencia meteorológica (Met Éireann).

En Nort-sur-Erdre, a unos 30 km de Nantes, en el oeste de Francia, un productor de cereales se dijo preocupado por el impacto del calor en sus campos de trigo.

“Esto puede afectar al desarrollo de los granos. Con toda la lluvia que ha caído desde principios de año, hay una reserva de agua en el suelo que puede mitigar el fenómeno, pero es importante que este calor no se prolongue”, dijo Nicolas Favry, que cultiva trigo, maíz y cebada.

En España, la agencia de meteorología (Aemet) también advirtió de “temperaturas extraordinariamente altas para la época del año” que continuarán en todo el país durante toda la semana, excepto en las islas Canarias, en el océano Atlántico.

Además, pronosticó temperaturas máximas de entre 36 °C y 38 °C desde el miércoles hasta el viernes.

Europa es el continente que ha experimentado el calentamiento más rápido desde 1990, seguido de cerca por Asia, con América del Norte en tercer lugar, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.