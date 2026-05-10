IDEAM alertó por temperaturas más altas de lo habitual en mayo, ¿seguirán así el resto del mes?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que Colombia registró condiciones más cálidas de lo habitual durante la primera semana de mayo de 2026, en especial sobre la región Caribe, San Andrés Islas y Chiscas (Boyacá), donde ocurrieron eventos térmicos extremos.

Asimismo, señaló que las altas temperaturas prevalecerían durante inicios de la semana entre 11 y el 17 de mayo, de acuerdo con los modelos de pronóstico.

“La región Caribe e Insular, presentó calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos sostenidos de la temperatura máxima por encima del promedio mensual histórico de referencia”, afirmó la entidad.

Especialmente en Valledupar (+3.8 respecto al histórico); San Andrés (+3.4); Santa Marta ( +3.3) y Riohacha (+2.4) la temperatura estuvo más alta de lo habitual.

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En la región Andina, los aumentos se vieron en Barrancabermeja (+4.4 respecto al histórico); Medellín (+3.4); Bogotá (+2.8) y Cúcuta (2,7%).

En Quibdó, ubicado en la región Pacífica, se evidenció la misma tendencia nacional de calentamiento anómalo, donde la ciudad alcanzó un valor máximo de 34.2 °C.

Por su parte, en Leticia, en la región Amazónica, las temperaturas oscilaron entre 27.9 °C y 32.4 °C durante los días 2, 6 y 7 de mayo, superando el promedio mensual histórico de 30.28 °C.

En la región Orinoquía, se vieron incrementos en Yopal (+3.5%); Arauca (+3.3%) y Puerto Carreño (+3.2%).

Por otro lado, la entidad evidenció un incremento importante en las alertas por incendios de cobertura vegetal. Departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander registraron las mayores concentraciones y recurrencias de alertas por incendios de cobertura vegetal, reflejando la persistencia de condiciones atmosféricas secas y altas temperaturas diurnas.

¿Qué se espera para los próximos días?

A partir de los modelos de pronóstico de las temperaturas máximas en 24 horas del IDEAM, se presentaría una tendencia a la disminución en especial desde el 12 y 13 de mayo, con mayor variación en el centro-occidente de la región Caribe.

Se prevé que las temperaturas máximas sean las siguientes:

• Barranquilla: 34 a 36 °C.

• Cartagena: 32 a 35 °C.

• Santa Marta: 33 a 35 °C.

• Riohacha: 34 a 37 °C.

• Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 28 a 30 °C.

Asimismo, gran parte del país presentaría una disminución de las lluvias frente a los valores normales de la temporada, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los departamentos más susceptibles a estas condiciones son Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, donde se esperan precipitaciones por debajo de lo habitual para esta época del año.

En contraste, algunas zonas de la Amazonía y sectores puntuales de la Orinoquía podrían registrar lluvias cercanas o superiores a los promedios históricos.