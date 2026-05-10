IDEAM alertó por temperaturas más altas de lo habitual en mayo, ¿seguirán así el resto del mes?
La entidad aseguró que las altas temperaturas prevalecerían durante inicios de la semana entre 11 y el 17 de mayo.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que Colombia registró condiciones más cálidas de lo habitual durante la primera semana de mayo de 2026, en especial sobre la región Caribe, San Andrés Islas y Chiscas (Boyacá), donde ocurrieron eventos térmicos extremos.
Asimismo, señaló que las altas temperaturas prevalecerían durante inicios de la semana entre 11 y el 17 de mayo, de acuerdo con los modelos de pronóstico.
“La región Caribe e Insular, presentó calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos sostenidos de la temperatura máxima por encima del promedio mensual histórico de referencia”, afirmó la entidad.
Especialmente en Valledupar (+3.8 respecto al histórico); San Andrés (+3.4); Santa Marta ( +3.3) y Riohacha (+2.4) la temperatura estuvo más alta de lo habitual.
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En la región Andina, los aumentos se vieron en Barrancabermeja (+4.4 respecto al histórico); Medellín (+3.4); Bogotá (+2.8) y Cúcuta (2,7%).
En Quibdó, ubicado en la región Pacífica, se evidenció la misma tendencia nacional de calentamiento anómalo, donde la ciudad alcanzó un valor máximo de 34.2 °C.
Por su parte, en Leticia, en la región Amazónica, las temperaturas oscilaron entre 27.9 °C y 32.4 °C durante los días 2, 6 y 7 de mayo, superando el promedio mensual histórico de 30.28 °C.
En la región Orinoquía, se vieron incrementos en Yopal (+3.5%); Arauca (+3.3%) y Puerto Carreño (+3.2%).
Por otro lado, la entidad evidenció un incremento importante en las alertas por incendios de cobertura vegetal. Departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander registraron las mayores concentraciones y recurrencias de alertas por incendios de cobertura vegetal, reflejando la persistencia de condiciones atmosféricas secas y altas temperaturas diurnas.
¿Qué se espera para los próximos días?
A partir de los modelos de pronóstico de las temperaturas máximas en 24 horas del IDEAM, se presentaría una tendencia a la disminución en especial desde el 12 y 13 de mayo, con mayor variación en el centro-occidente de la región Caribe.
Se prevé que las temperaturas máximas sean las siguientes:
• Barranquilla: 34 a 36 °C.
• Cartagena: 32 a 35 °C.
• Santa Marta: 33 a 35 °C.
• Riohacha: 34 a 37 °C.
• Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 28 a 30 °C.
Asimismo, gran parte del país presentaría una disminución de las lluvias frente a los valores normales de la temporada, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los departamentos más susceptibles a estas condiciones son Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, donde se esperan precipitaciones por debajo de lo habitual para esta época del año.
En contraste, algunas zonas de la Amazonía y sectores puntuales de la Orinoquía podrían registrar lluvias cercanas o superiores a los promedios históricos.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...