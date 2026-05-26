¿Hay propuestas de ley para restituir los bienes expropiados en Venezuela? Conozca esta iniciativa

De fondo: Asamblea Nacional de Venezuela (Getty Images). A la derecha hay una imagen de los carteles de expropiación que se hicieron a bienes durante el gobierno de Hugo Chávez.

Venezuela se encuentra en un proceso de reapertura de económica, política y energética a liderada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Entre los principales proyectos que se han llevado a cabo, se han hecho reformas a la Ley de Hidrocarburos y se maneja un proceso de excarcelación de presos políicos.

Sin embargo, aún quedan retos importantes para conseguir que el país bolivariano pueda recuperar la confianza internacional. Uno de los puntos esenciales es la restitución de bienes expropiados durante la era Chávez-Maduro, la cual expulso a cientos de empresas que hicieron parte del sector productivo del país, desacelerando la economía.

Así funcionaría esta propuesta de ley

Teniendo en cuenta el contexto mencionado, diversos medios de comunicación han compartido una propuesta del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) hecha alrededor de 2016, llamada la Ley Orgánica de Restitución, Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada en Venezuela.

La propuesta de este Tanque de Pensamiento (Think Tank) de corte libertario busca reivindicar los derechos de ciudadanos a quienes les despojaron de sus bienes durante el régimen chavista. Su justificación recae en tres puntos principales:

Restituir los derechos de propiedad que fueron violados por el Estado venezolano.

Establecer vías concretas para hacer efectiva esa restitución y al mismo tiempo impedir nuevas violaciones a los derechos de propiedad.

Ofrecer garantías jurídicas, mediante prohibiciones y derogatorias, de que no ocurrirán nuevas violaciones a los derechos de propiedad privada.

Así, este bosquejo consta de seis capítulos y 21 artículos. Entre los puntos principales, se define lo que es la propiedad privada, se definen cuáles disposiciones legales deben ser derogadas para la restitución de bienes y se definen los posibles métodos para compensar los daños hechos por estas políticas de estado.

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Empresas ya evalúan volver a Venezuela

Este tema toma impulso en la opinión pública después de la información compartida por el New York Times el pasado 21 de mayo de 2026, donde se dio a conocer el rumor de que ExxonMobil, gigante petrolero de Estados Unidos, estaría en conversaciones para adquirir los derechos de producción de petróleo en Venezuela, después de su salida en 2007 debido a las expropiaciones lideradas por el expresidente Hugo Chávez.

Si bien la ley venezolana establece que debe garantizarse el derecho a la propiedad (Artículo 115 de la Constitución de 1995), la realidad ha estado alejada de lo que dice en el papel.

Según datos del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, solo entre 2005 y 2014 se cometieron alrededor de 2.740 violaciones a los derechos de propiedad privada, fundamentalmente a través de actos del Ejecutivo nacional como decretos de expropiación, ocupaciones temporales e intervenciones.

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Estas acciones han generado no solo pérdidas materiales y daños morales a las víctimas, sino que han contribuido a la desconfianza e improductividad económica del país, explicando en gran medida la disminución y cese de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras.

El órgano legislativo deberá analizar las medidas pertinentes para continuar su transición hacia un gobierno democrático y abierto a relaciones internacionales con los países de occidente.

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