Ola de calor: se dispara venta de aires acondicionados en un 40% en Barranquilla

Comerciantes del centro de Barranquilla dieron a conocer que se ha registrado un aumento del 40% en las ventas de equipos de refrigeración y aires acondicionado por ola de calor que enfrenta Barranquilla.

Según Gabriel Navarro, presidente de Asocentro, los comerciantes confirmaron que el aumento se ha dado en las últimas semanas, y que a diferencia de años anteriores solo se reportaba un aumento de hasta el 25%.

“Por estos climas y ola de calor se han presentado en las ultimas dos semanas se han disparado lasa ventas de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos de refrigeración”, manifestó.

Compradores buscan mejores horarios para visitar el centro

Por otra parte, indicó que la ola de calor que enfrenta Barranquilla ha cambiado hasta la dinámica de compra y visita al centro.

Los compradores están visitando esta zona del país antes de las 11:00 de la mañana y después de las 4:00 de la tarde debido al intenso calor.

La sensación térmica en la tarde de este martes, 19 de mayo, fue de 38 grados, pero según el IDEAM, se han presentado días con mayores valores.