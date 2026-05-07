Alertan por intensa ola de calor en Córdoba: reportan sensaciones térmicas de 46°C. EFE/Salas (referencia). / Salas ( EFE )

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS) advierte que el departamento de Córdoba experimenta un intenso periodo de calor que ha generado sensaciones térmicas hasta de 46 grados centígrados. En ese sentido, se emitieron recomendaciones a la ciudadanía para mitigar los impactos de este fenómeno.

“Existe alerta por calor persistente debido a valores altos de radiación, alta temperatura y humedad relativa. Por lo anterior, existe riesgo por golpe de calor ante una exposición solar prolongada, probables afectaciones en la salud humana y cultivos, riesgo de sequía agrícola y estrés térmico prolongado”, señaló la autoridad ambiental.

Tras lo expuesto, en Montería existe una alerta amarilla ante la posible ocurrencia de incendios forestales.

Pese a que la alerta es para todo el departamento, la atención se concentra en zonas costeras como Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento.