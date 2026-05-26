Bolivia captura al brasileño más buscado de la región por narcotráfico

Gerson Palermo, uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), será extraditado a Brasil. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

El brasileño Gerson Palermo, considerado “uno de los narcotraficantes” más buscados en Brasil, fue arrestado por la fuerza antidrogas de Bolivia en la región oriental de Santa Cruz, informó el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Palermo, “requerido por la justicia de Brasil por delitos vinculados al narcotráfico”, fue arrestado por la mañana en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, por el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), explicó Justiniano en sus redes sociales.

“Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado con la Policía Federal de Brasil, a través de la coordinación con (el municipio brasileño de) Corumbá y el enlace boliviano”, indicó.

Le interesa: La policía brasileña lanza operación contra el narcotráfico con 112 órdenes de prisión

El más buscado

Justiniano señaló que, según información que recibió de autoridades de Brasil, Palermo “es considerado uno de los narcotraficantes brasileños más buscados de ese país”.

También mencionó que el hombre fue señalado “como líder de una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína, con rutas vinculadas a la frontera boliviana”.

Tras su arresto, Palermo fue llevado a oficinas de la Interpol “con fines investigativos” y las autoridades bolivianas coordinan con la Policía Federal de Brasil “para su traslado” a ese país, “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, sostuvo el viceministro.

“Este caso confirma la importancia del intercambio de información y del trabajo conjunto entre países para enfrentar estructuras criminales transnacionales”, agregó.

Según medios brasileños, Palermo, que estaba prófugo desde abril de 2020, fue identificado como uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

Lea también: De la cocaína a la extorsión: ¿cómo mutaron los mercados ilegales en Latinoamérica en 2025?

Tentáculos del PCC

Integrantes del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) buscaron atentar en una cárcel paraguaya contra el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, extraditado en 2023 por Brasil y a quien las autoridades señalan por el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, confirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

El intento de atentado ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando Insfrán atendía una audiencia judicial de forma telemática y no se encontraba en su celda, lo que determinó el fallo del ataque, relató el funcionario en una entrevista con la radio local ABC Cardinal.

Nicora explicó que siete miembros del PCC que se encontraban en el mismo penal intentaron llegar hasta la celda de Insfrán en “algún tipo de intento de vulnerar su integridad física”.

El titular de Justicia aseguró que se procedió al traslado a otra cárcel de los sujetos y se tomaron medidas adicionales para el resguardo de la vida del presunto narcotraficante paraguayo.