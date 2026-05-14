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14 may 2026 Actualizado 01:45

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IDEAM reporta alerta roja por sensación térmica en Córdoba, donde se han superado los 40°C

El 50% del territorio cordobés está en alerta por riesgo de incendios forestales ante la alta radiación

Cielo con sol y nubes que reflejan altas temperaturas; termómetro que supera los 40°. (Foto: Getty Images)

Cielo con sol y nubes que reflejan altas temperaturas; termómetro que supera los 40°. (Foto: Getty Images) / lamyai

Cielo con sol y nubes que reflejan altas temperaturas; termómetro que supera los 40°. (Foto: Getty Images)
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De acuerdo con el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Córdoba se encuentra entre los departamentos con alerta roja por sensación térmica, debido a las altas temperaturas y elevados niveles de humedad que continúan en la región.

Estas condiciones aumentan la probabilidad de afectaciones en la salud asociadas a la exposición prolongada al calor, entre ellas agotamiento, deshidratación y golpes de calor”, informó la administración departamental.

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Asimismo, las autoridades indicaron recientemente que “el departamento enfrenta condiciones climáticas mixtas, asociadas a la temporada regular de lluvias, con presencia de nubosidad y precipitaciones en algunos sectores, mientras persisten altas temperaturas y una fuerte sensación térmica en gran parte del territorio”.

Tras lo expuesto, las autoridades mantienen las siguientes recomendaciones:

  • Mantenerse hidratado constantemente durante el día.
  • Evitar exposiciones prolongadas al calor y al sol.
  • Utilizar ropa fresca, protector solar y elementos de protección como gorras o sombreros.
  • Permanecer en espacios ventilados.
  • Reducir actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
  • Acudir al centro médico más cercano en caso de presentar síntomas como mareo, agotamiento, dolor de cabeza o deshidratación.

“De igual forma, se insiste en el llamado a los organismos de socorro y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para mantenerse atentos frente a posibles afectaciones derivadas de estas condiciones climáticas”, concluyó la administración departamental.

Cabe recordar que, el 50% del territorio cordobés registra alerta amarilla por riesgo de incendios forestales debido a la alta radiación.

IDEAM reporta alerta roja por sensación térmica en Córdoba, donde se han superado los 40°C. Foto: Gobernación de Córdoba.

IDEAM reporta alerta roja por sensación térmica en Córdoba, donde se han superado los 40°C. Foto: Gobernación de Córdoba.

IDEAM reporta alerta roja por sensación térmica en Córdoba, donde se han superado los 40°C. Foto: Gobernación de Córdoba.

IDEAM reporta alerta roja por sensación térmica en Córdoba, donde se han superado los 40°C. Foto: Gobernación de Córdoba.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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