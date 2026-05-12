Ola de calor, ¿cuál ha sido la temperatura más alta registrada en Colombia? Histórico IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es el establecimiento público de carácter nacional único adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que es el encargado de brindar información oficial sobre hidrología y meteorología en el país.

Por ello, si se ha preguntado cuál ha sido la temperatura más alta registrada en el país, pues esta entidad tiene la respuesta y aquí se la compartiremos.

De acuerdo a la institución meteorológica, este récord lo tiene el municipio de Puerto Salgar en el departamento de Cundinamarca, el cual registró 45 grados centígrados en el año 2016, cifra que, más que enaltecer de alguna forma la región, evidencia las afecciones por el fenómeno del niño.

El segundo lugar registrado por el IDEAM es el municipio de Jerusalén, también perteneciente al departamento de Cundinamarca, el mismo que tuvo una temperatura de 40 grados centígrados en enero del 2024.

Le puede interesar: IDEAM alertó por temperaturas más altas de lo habitual en mayo, ¿seguirán así el resto del mes?

¿Cuáles son los lugares más calientes en Colombia?

De acuerdo al IDEAM, los mayores valores de temperatura media del aire se ubican entre los 28 y 32 grados centígrados, los mismos que están presentes en la alta y media Guajira, en la parte central del Cesar y Bolívar. Incluyendo el sur de los departamentos del Magdalena, Atlántico y Sucre.

¿Actualmente hay alertas por calor extremo en Colombia?

Sí, el IDEAM mantiene la alerta naranja por índice de calor en el archipiélago, lo que implica una alta probabilidad de agotamiento por calor, especialmente en poblaciones vulnerables como personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. También se mantiene alerta naranja por probabilidad de incendio en la cobertura vegetal, ante posibles afectaciones de salud, la pesca, los cultivos y los ecosistemas.

Siga leyendo: Supersalud impone medida cautelar a Clínica Juan N. Corpas por múltiples irregularidades

El pronóstico de sensación térmica del IDEAM indica niveles de alerta significativos en varias regiones del país. Los niveles de alerta se definen como: Alerta Amarilla (probabilidad de fatiga y agotamiento por el calor), Alerta Naranja (probabilidad de agotamiento por el calor e insolación) y Alerta Roja (probabilidad de golpe de calor).

También le puede interesar: ¿Cuánto es la penalización por cancelar contrato de arrendamiento? Ley que protege al arrendatario

Alerta roja:

Región Caribe: La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba.

La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba. Región Andina : Norte de Santander, Santander y Antioquia.

: Norte de Santander, Santander y Antioquia. Región Orinoquía: Casanare.

Casanare. Región Pacífica: Chocó.

Puede leer: Petro tilda de “golpe de Estado” suspensión de decreto que trasladaba $25 billones a Colpensiones

Alerta naranja:

Región Caribe: La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba.

La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba. Región Andina: Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima.

Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima. Región Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Región Amazonía: Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. San Andrés, Providencia y Santa Catalina: San Andrés islas, Providencia y Santa Catalina.

También puede leer: Inscripciones abiertas para ingresar a la Marina: Cómo aplicar y salario para 2026

Escuche Caracol Radio EN VIVO: