Agua está siendo suministrada en carrotanques en algunos sectores de Santander por ola de calor

Estos son los sectores que estarán sin agua el día martes 2 de septiembre

Bucaramanga

Las altas temperaturas que se vienen registrando en parte del país ya deja afectaciones en el departamento de Santander, el comandante del cuerpo de bomberos de Barichara, Marcos Angarita, confirmó que la situación allí se empieza a agravar y que ya se está teniendo que entregar agua en algunas veredas mediante carrotanques.

“En la parte alta de Santa Elena, que solamente las familias este recogen solamente agua y lluvias, pero como no ha llovido y entonces allá no tienen acueducto ni nada en la parte alta. Entonces, allá es donde empezamos siempre a llevarles el preciado líquido”, indicó el comandante.

En Los Santos y en Barrancabermeja también se viene presentando un incremento en las temperaturas por lo que el suministro de agua se ha visto afectado. Por eso, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que hagan un uso adecuado de este líquido y además que eviten las quemas controladas que pueden terminar en incendios forestales.

El director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, Didier González, aseguró que ya registra anomalías atmosféricas de hasta cuatro grados centígrados y advirtió que las sequías y las bajas precipitaciones ya comienzan a sentirse en la región.