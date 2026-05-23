Afinia reporta alteraciones en operación de la línea Ternera-Gambote por ola de calor

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa trabajando de manera permanente para garantizar la estabilidad del servicio de energía en los municipios de Arjona, Mahates y María La Baja, así como en el corregimiento de San Cayetano, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, zonas atendidas por la línea 615 Ternera – Gambote.

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Debido a las altas temperaturas que se registran en la región Caribe, se ha presentado un aumento significativo en la demanda de energía, situación que exige una mayor capacidad operativa de la infraestructura eléctrica.

Frente a este panorama, la compañía implementó maniobras operativas preventivas orientadas a proteger los equipos y preservar la confiabilidad del sistema.

Estas acciones se realizan de manera rotativa en los circuitos Gambote 1, 4, 5 y 6, así como en los circuitos María La Baja 1, 2 y 3, buscando disminuir el impacto en la prestación del servicio mientras se estabiliza la carga sobre la red.

De manera paralela, el equipo técnico y operativo de Afinia mantiene monitoreo constante sobre el comportamiento del sistema y adelanta acciones para optimizar el desempeño de la infraestructura eléctrica en esta zona del departamento.

La empresa también hace un llamado a los usuarios para continuar apoyando el uso eficiente y racional de la energía, especialmente entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, evitando el uso simultáneo de equipos de alto consumo. Estas medidas contribuyen al equilibrio del sistema y favorecen la continuidad del servicio para todos.

Afinia agradece la comprensión y el compromiso de las comunidades, y ratifica su disposición de seguir trabajando para brindar un servicio cada vez más estable, seguro y confiable para los habitantes de Bolívar.