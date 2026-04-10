Autoridades ambientales lanzan alerta por intensa ola de calor en Córdoba

Montería

Después de la emergencia generada por el frente frío que dejó a más de 200.000 personas damnificadas, Córdoba pasa la página y experimenta una intensa ola de calor que ha alcanzado sensaciones térmicas de 42 grados centígrados. En ese sentido, las autoridades instaron a las comunidades a tomar medidas de protección ante las fuertes radiaciones solares.

“Si bien la primera temporada de lluvias del año, ya bajó, la influencia de condiciones neutras, que se han notado con una baja probabilidad de lluvias en lo que va corrido del mes de marzo y de abril, no hemos tenido en la región Caribe, y especialmente en el departamento de Córdoba, grandes precipitaciones. Esto significa, además, que en junio tendremos la influencia directa, muy seguramente, la posibilidad de un fenómeno de El Niño, que nos va a tomar con mayores situaciones de riesgo para lo que es una sequía prolongada”, expresó el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta.

Tras lo expuesto, la autoridad ambiental emitió alerta máxima por las actuales condiciones que enfrenta el departamento, las cuales se manifiestan en altas temperaturas, baja velocidad de viento y radiación solar muy extrema.

“Además de eso, pueden notarlo cuando se asoman a la calle, pueden mirar hacia el cielo y ver que nosotros tenemos un indicador que lo llamamos los cielos azules despejados. Es un cielo en el cual no se ven grandes nubosidades, pero sí se percibe una radiación solar intensa, y eso es lo que abunda en este momento en ciudades como Montería y en el resto del departamento de Córdoba”, agregó el funcionario.

“Entonces, tenemos una conjugación de alta temperatura, poca velocidad de viento, baja humedad, y eso significa un calor intenso, sofocante, que incrementa la sensación térmica”, concluyó.

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