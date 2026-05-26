Ola de calor arruinó la cosecha de maíz en el Tolima: pérdidas superan los $10.000 millones

Tolima

Las altas temperaturas y la intensa sequía comienzan a causar estragos en el Tolima. La antesala de lo que podría ser uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de los últimos 100 años, según pronósticos del IDEAM, ya deja ver sus impactos en el sector productivo del departamento. Los primeros grandes afectados son los productores de maíz.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Valle de San Juan, Anderson Bonilla, aseguró que las altas temperaturas arruinaron gran parte de la cosecha de maíz en su municipio, donde hay cerca de 1.400 hectáreas sembradas.

“Tenemos una dificultad que no tiene reversa. Son más de 20 días sin lluvia en el municipio y el sector más afectado es el maicero, que representa la gran mayoría. Nosotros tenemos cerca de 1.400 hectáreas de maíz y eso significa que el 75 % de nuestra población depende del sector maicero. Si tenemos 6.000 habitantes, tenemos afectadas entre 4.000 y 4.500 personas”, explicó el mandatario.

Bonilla detalló que el cultivo se encontraba en la etapa de espigamiento, una de las fases que más demanda agua. Sin embargo, justo en dicha etapa llegó al municipio una sequía de casi tres semanas, que dejó paisajes desoladores en los cultivos y rostros angustiados en los productores.

“Con las condiciones climáticas que estamos viendo, prácticamente toda la cosecha se perdió. Los productores que lograron rescatar algo están haciendo ensilaje para alimentar el ganado, pero la mayor parte del cultivo se perdió”, señaló el alcalde, al advertir sobre una posible crisis social y económica en la región por cuenta del desempleo.

El mandatario indicó que la única alternativa de ayuda son subsidios del Gobierno nacional para los productores de maíz del municipio y del resto del Tolima. Solo en Valle de San Juan las pérdidas superarían los $11.000 millones.

“Una hectárea de maíz tiene costos cercanos a los 8 millones de pesos y, si tenemos alrededor de 1.400 hectáreas, estamos hablando que las pérdidas en Valle de San Juan ascienden a cerca de $12.000 millones”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar, señaló que en su municipio también hay más de 1.000 hectáreas sembradas de maíz que corren el mismo riesgo por cuenta de la sequía y las altas temperaturas. Armero y Valle de San Juan son los dos principales productores de maíz en el Tolima.