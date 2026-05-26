Israel dio de baja a líder militar de Hamás que coordinó ataques del 7 de octubre

El bombardeo israelí, registrado en el barrio Rimal en Gaza, dejó tres personas muertas entre las que se incluye a Muhammad Odeh. (Foto: Cortesía / Caracol Radio)

Tres personas murieron en los ataques lanzados por Israel en el barrio Rimal de la ciudad de Gaza, que tenían como objetivo a Muhammad Odeh, considerado el nuevo líder del brazo militar del grupo islamista Hamás en la Franja palestina.

Los muertos son una mujer, un hombre en la veintena y otra persona que no ha podido ser identificada aún porque el cuerpo ha llegado en pedazos, informaron fuentes del Hospital Shifa de la capital gazatí.

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En total, varios centros médicos de la ciudad recibieron una veintena de heridos en los ataques, que tuvieron como objetivo un edificio residencial primero y un vehículo después.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció poco después de registrarse el primer bombardeo contra el edificio residencial que sus tropas habían lanzado un ataque contra Odeh en la Franja palestina.

Aunque oficialmente se indica que el ataque tenía como objetivo a Odeh, no se aclara si murió o no. En contraste, extraoficialmente funcionarios israelíes aseguran que el líder del brazo militar de Hamás sí murió.

Según el comunicado de Netanyahu, Odeh era el “jefe de inteligencia de Hamás” durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, “responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos ciudadanos israelíes y soldados”.

¿y el alto al fuego?

Desde que entró en vigor el acuerdo de “alto el fuego” en Gaza el pasado 10 de octubre, más de 904 palestinos han muerto (sin contar los fallecidos hoy) y 2.713 han resultado heridos en ataques del Ejército de Israel, reportó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja.

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Además, el número de cadáveres recuperados de entre los escombros ascendió a 777 desde el establecimiento de esta tregua constantemente incumplida.

Según Sanidad, el número de fallecidos gazatíes en las últimas 24 horas -hasta esta mañana- fue de 6 víctimas mortales (una de ellas sucumbió a causa de sus heridas) y 8 heridos.

El acuerdo de “alto el fuego” en Gaza, preveía, entre otros puntos, un cese de los ataques israelíes contra la Franja, el desarme de las milicias de Hamás y un repliegue de las tropas del Ejército de Israel en siguientes fases de este plan de paz, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En total, 72.797 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, entre ellos más de 21.000 niños, y 172.821 heridos.