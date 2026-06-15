Sellaron la sede de Andrés Carne de Res en Medellín por irregularidad en una botella de licor

Medellín

La sede de Andrés Carne de Res en Medellín permanecerá cerrada hasta el próximo 18 de junio, luego de que las autoridades la sellaran como consecuencia de un proceso administrativo relacionado con la comercialización de una botella de licor que no cumplía con la normativa departamental.

La medida fue ejecutada el pasado 11 de junio, en cumplimiento de una resolución administrativa derivada de un expediente que llevaba varios años en trámite vinculado a un caso de contrabando.

Las razones del cierre del restaurante

De acuerdo con los organismos de control del departamento, en el año 2019, durante una inspección de control e inventarios realizada en el establecimiento, ubicado en el sector de El Poblado, fue encontrada una botella de Frangelico, un licor italiano de avellanas, que presentaba una estampilla de Rentas de Cundinamarca y no la correspondiente al departamento de Antioquia.

Aunque se trataba de una única unidad dentro del inventario del restaurante y fuera catalogado como un error logístico, en lugar de una operación de contrabando sistemático, el hallazgo dio lugar a la apertura de un proceso administrativo que finalmente derivó en el cierre temporal del establecimiento.

Frente a la decisión, la empresa informó que ya interpuso acciones para proteger su derecho al debido proceso y buscar una pronta solución que le permita reabrir sus puertas antes de la fecha establecida por las autoridades, pues según ha indicado no tenía conocimiento del procedimiento.

La sede del reconocido restaurante está ubicada en la carrera 43A #6 Sur-26, en El Poblado, y se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más visitados de Medellín.