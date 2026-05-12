UBPD interviene 16 bóvedas en cementerio de Betulia para localizar desaparecidos del conflicto

Betulia, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta una intervención forense en el cementerio municipal de Betulia, en el Suroeste antioqueño.

En este, serán intervenidas 16 bóvedas en las que reposan cuerpos no identificados e identificados no reclamados que podrían corresponder a personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado.

La acción humanitaria se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026 y hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Suroeste antioqueño, estrategia con la que la entidad busca avanzar en la localización, recuperación e identificación de víctimas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016.

Jhon Mesa Bedoya, investigador integral de la Unidad de Búsqueda a cargo del plan regional, explicó que en estos sitios se encuentran cuerpos inhumados entre 1997 y 2014, periodo marcado por la presencia y confrontación de actores armados en varias zonas rurales del departamento.

Según indicó el funcionario, entre los cuerpos que podrían ser recuperados estarían personas que participaron en las hostilidades del conflicto armado.

Dentro de esto, también se incluye población flotante que llegaba al municipio durante temporadas de cosecha, especialmente posibles recolectores de café que desaparecieron en medio de la violencia que afectó la región.

En paralelo con la intervención forense, la UBPD realizará una jornada de atención a familias buscadoras los días 14 y 15 de mayo en el Parque Educativo de Betulia.

Durante la actividad, los equipos de la entidad recibirán solicitudes de búsqueda, documentarán casos y tomarán muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas para fortalecer los procesos de identificación.

La Unidad invitó a la comunidad a asistir, en lo posible, con fotografías de la persona desaparecida y documentos relacionados con denuncias o procesos previos de búsqueda, información que puede contribuir a la reconstrucción de los casos y al cruce de datos forenses y genéticos.

La entidad reiteró además que los procesos ante la Unidad de Búsqueda son gratuitos, confidenciales y de carácter humanitario y extrajudicial, por lo que no generan consecuencias judiciales para quienes acudan a entregar información.