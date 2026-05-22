En Santander buscan restos de dos desaparecidos del conflicto armado desde hace más de 30 años

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelanta una intervención forense en el cementerio de San Sebastián de Suratá para ubicar los restos de dos personas desaparecidas durante hechos del conflicto armado ocurridos en 1991.

Según Carlos Ariza, antropólogo de la Unidad de Búsqueda, una de las víctimas tendría orientación de identidad, mientras que la otra corresponde a un cuerpo no identificado que habría fallecido en los mismos hechos violentos.

“Estamos investigando la posible ubicación de dos personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en 1991”, explicó Ariza.

La Unidad de Búsqueda indicó que estas labores buscan entregar respuestas a familias que llevan más de 30 años buscando a sus seres queridos desaparecidos en Santander.

De acuerdo con la hipótesis del equipo forense, una de las personas habría sido incinerada dentro del cementerio.

La intervención busca recuperar los restos y trasladarlos al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación, en Bucaramanga.

“El objetivo es recuperar los cuerpos y avanzar en los procesos de identificación”, señaló el antropólogo.