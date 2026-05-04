La Unidad de Búsqueda espera recuperar 17 cuerpos en Cementerio del Sur en Bogotá

Foto de la Unidad de Búsqueda en acciones humanitarias / Presidencia Colombia ( EFE )

Bogotá

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas adelantará hasta el próximo 8 de mayo la cuarta intervención forense en el Cementerio del Sur en Bogotá.

Los expertos esperan hacer una valoración preliminar de 77 cuerpos con el objetivo de recuperar al menos 17 que corresponden a personas desparecidas en medio del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, lo que hace que sean de interés para esta entidad que fue creada producto del Acuerdo de Paz con las entonces Farc.

La intervención forense

Para la Unidad de Búsqueda la intervención no es sencilla porque muchas de las bóvedas son colectivas, lo que significa que en un mismo espacio pueden encontrarse más de dos cuerpos. Por eso, el trabajo comienza con una tarea rigurosa: individualizar, verificar y contrastar la información disponible.

En el Cementerio del Sur se han identificado más de 2.500 protocolos de necropsia asociados a cuerpos inhumados entre 1996 y 2012, años especialmente críticos del conflicto armado en nuestro país.

Este camposanto cuenta con medidas de protección de la Jurisdicción Especial para la Paz lo que garantiza un blindaje total de este sitio para poderlo intervenir de manera extrajudicial y humanitaria como lo hace la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Este proceso de búsqueda en el Cementerio del Sur en Bogotá sirve como una hoja de ruta para entender como se desarrollan esta labor en contextos urbanos complejos que han recibido cuerpos de otras zonas del país por lo que lo convierte en uno de los espacios con mayor potencial forense en la ciudad y en el país.