Capturada en Bucaramanga mujer que tenía circular roja de la Interpol. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó la captura de una mujer en la vía Bucaramanga - Cúcuta en un puesto de control de Migración Colombia pues tenía una circular roja de la Interpol.

Según el reporte del mandatario, la mujer de nacionalidad venezolana era requerida por la justicia de Estados Unidos pues sería la encargada de las finanzas del Tren de Aragua.

“En puesto de control de @MigracionCol en la vía Bucaramanga- Cúcuta, fue capturada mujer de nacionalidad venezolana con Circular Roja de @INTERPOL_HQ, requerida por la justicia de E.U, presuntamente encargada de parte de las finanzas de la banda criminal TREN DE ARAGUA”, indicó el alcalde Portilla.

Agregó el mandatario que la mujer se movilizaba en un bus de servicio interdepartamental y tenía también antecedentes por estafas bancarias.

La mujer fue dejada a disposición de la SIJIN y de la Interpol para definir su situación judicial.