En 19 fosas comunes fueron recuperados 11 cuerpos de víctimas del conflicto armado en Caquetá

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) culminó su tercera fase de intervención forense en el cementerio principal San Vicente de Caguán, en caqueta.

De acuerdo con Yolima Isabel Jurado, coordinadora territorial de Caquetá de la Unidad de Busqueda, la intervención incluyo 19 fosas de interés forense en las que se logró la recuperación de 11 cuerpos que ahora estaran en proceso de identificación bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Medicina Legal “A nosotros nos corresponde continuar la labor de ubicar a sus seres queridos y avanzar hacia las entregas dignas”, afirmo.

Los cuerpos recuperados corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos en zona rural de San Vicente del Caguán entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas en el cementerio municipal como cuerpos no identificados o identificados no reclamados.

El proceso técnico cientifico de identificación también contará con el apoyo del Centro Integral de Abordaje Forense para la Identificación (CIAFI), mientras se delantan las acciones para localizar posibles familiares, especialmente en los casos en los que aún no se cuenta con información suficiente sobre su identidad.

En esta tercera fase participaron el equipo forense del Grupo Interno de Trabajo Territorial de Caquetá y el equipo Regional Sur de la Unidad de Búsqueda, que abarca los departementos de Huila, Caquetá y Putumayo.

Juan Pablo Rodríguez, antropólogo líder de la misión explicó que el cementerio presenta una yuxtaposición de sepulturas, además que durante esos días la condición climática estuvo marcada por lluvias constantes durante las jornadas, lo que dificulto el proceso; debido a esto el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.

La intervención contó con el apoyo de la población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses.

Asimismo, se desarrollo la Ruta de la Memoria, un espacio dirigido a la pedagogía y sensibilización que vinculó a la sociedad civil, organizaciones sociales, familias buscadoras y entidades del territorio.

La intervención representa un avance significativo en el esclarecimiento de personas desaparecidas en el norte de Caquetá, donde existe un registro de 1.698 personas dadas por Desaparecidas, de cerca de 4.500 en todo el departamento.

Quienes buscan a sus seres queridos o cuenten con información que contribuya a ubicar el paradero de personas dadas por desaparecidas, pueden comunicarse con la Unidad de Búsqueda, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde la desaparición. Los canales de contacto son: la línea nacional 3162783918 y los números telefónicos en Caquetá 3162810740 y 3176379986.