Procuraduría abre indagación por presunta propaganda política con recursos públicos en Córdoba

Caracol Radio conoció en primcia que la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Gobernación de Córdoba, con el fin de establecer si existió una presunta indebida participación en política durante la Feria Ganadera de Montería realizada el pasado 13 de junio.

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La decisión se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara a través de su cuenta en la red social X una posible utilización de recursos públicos para difundir propaganda política durante un evento financiado con apoyo de la Gobernación.

“Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento”, escribió el mandatario.

En el auto conocido por Caracol Radio, la Procuraduría señaló que la investigación busca esclarecer posibles “irregularidades administrativas relacionadas con una posible indebida participación en política” y determinar si funcionarios de la administración departamental tuvieron algún grado de responsabilidad.

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Como parte de las pruebas decretadas, el Ministerio Público solicitó a la Gobernación de Córdoba informar qué tipo de vínculo jurídico o contractual mantiene con la Feria Ganadera y con el denominado “Concierto de Feria – Montería”, realizado en el estadio de béisbol de la capital cordobesa.

Asimismo, pidió establecer si el evento recibió subsidios o recursos públicos, si la administración departamental tuvo injerencia en su organización y cuáles funcionarios participaron en las actividades relacionadas con la feria.

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La Procuraduría también requirió documentación, informes, videos y demás material que permita verificar la presencia del gobernador de Córdoba en los eventos programados durante la celebración.

La actuación disciplinaria se encuentra en etapa de indagación previa, una fase destinada a recaudar pruebas y determinar si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal.