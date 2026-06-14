En Santa Marta se declara Calamidad Pública por efectos del fenómeno de El Niño

La Alcaldía de Santa Marta, a través del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres - Cdgrd, declaró la calamidad pública por variabilidad climática y consolidación del fenómeno de El Niño. Esta decisión, adoptada en sesión extraordinaria, busca activar de manera preventiva los mecanismos administrativos y presupuestales de excepción previstos en la Ley, con el fin de garantizar la protección del orden público y asegurar el mínimo vital de los ciudadanos frente a un escenario climático de alto riesgo.

La declaratoria se fundamenta en los indicadores hidroclimatológicos locales que muestran un panorama crítico. Santa Marta ha superado sus récords históricos de temperatura urbana, alcanzando los 37.2°C, lo que representa un incremento de 4.0°C por encima de su promedio normal. Esta anomalía térmica, sumada a la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical, anticipa un déficit severo de precipitaciones que impactará directamente los caudales de las cuencas abastecedoras de la Sierra Nevada.

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Durante la sesión, se presentaron soportes científicos y técnicos emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam, que confirman la consolidación del fenómeno. Los análisis advierten que en los próximos meses el distrito enfrentará una reducción significativa de lluvias, condiciones de altas temperaturas y efectos generados por los vientos.