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15 jun 2026 Actualizado 20:40

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Subred envío exámenes de menores del presunto caso de abuso a Medlegal y el ICBF; avanza indagación

Los menores fueron valorados por profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social

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El Distrito confirmó el protocolo de atención aplicado a los tres menores relacionados con un presunto caso de abuso sexual en el norte de Bogotá. A través de un comunicado, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. informó que los niños, de 15, 7 y 4 años, recibieron atención médica y psicológica especializada bajo el protocolo de “Código Blanco”, activado en posibles casos de violencia sexual contra menores de edad.

“Los resultados de la atención, de carácter reservado, fueron remitidos al ICBF responsable de su custodia y del proceso de restablecimiento de derechos, así como a Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación. La notificación al ICBF se realizó conforme a la Ley 1146 de 2007″, explican.

Los menores fueron valorados por profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social, además de practicarse exámenes médico-legales iniciales y entrevistas forenses en articulación con la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, aclaran que finalizada la atención en salud, corresponde al ICBF analizar la información y adoptar las medidas pertinentes, mientras que Medicina Legal continuará las valoraciones en articulación con la Fiscalía.

Finalmente, se informa que los menores fueron remitidos para continuar su proceso bajo la protección del ICBF, en el marco de las medidas orientadas a salvaguardar su bienestar integral.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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