Nueva cifra de desaparecidos en conflicto armado de Colombia es 136.010: ¿a qué se debe el aumento?

Caracol Radio conoció en exclusiva que la nueva cifra de personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Colombia es de 136.010.

Según la Unidad de este incremento responde a la integración de fuentes, la depuración de registros y la consolidación de bases de datos que durante años estuvieron dispersas.

Según ha informado la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), entre 2021 y 2026 el registro de personas desaparecidas pasó de 99.235 a 136.010 casos. Este incremento responde a la integración de fuentes, la depuración de registros y la consolidación de bases de datos que durante años estuvieron dispersas.

Además, se estimó que, si se reunieran en un mismo lugar las 136.010 personas dadas por desaparecidas en Colombia, llenarían más de tres veces el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Antioquia reúne el mayor número de personas desaparecidas, con 29.044 casos. De ese total, 16.915 corresponden a personas nacidas en el departamento y 13.500 fueron reportadas como desaparecidas allí, pero habían nacido en otras zonas del país.

Un número de 3.263 casos, con relación a los 16.915, se reportan fuera de la región en zonas que conectan el norte de Antioquia con el Darién en Chocó, el sur de Córdoba y el Magdalena Medio en Santander.

Durante la década de 1970 y comienzos de los años 80 se registraron menos de 500 desapariciones anuales. Entre 1985 y 1999, el número se ubicó entre 2.000 y 3.000 casos por año. En la década de 2000 se concentraron los valores más altos, con más de 3.000 desapariciones anuales y un pico cercano a 5.000 en 2005. Para 2016, el registro anual descendió a alrededor de 1.500 casos.

El grupo de edad predominante al momento de la desaparición se ubica entre los 15 y 29 años. De manera sostenida, las personas entre 18 y 59 años representan más del 75% del total.

En la composición por sexo a la hora del nacimiento, el 85,6% corresponde a hombres y el 14,4% a mujeres.

Esta es la décima actualización que hace la Unidad de Búsqueda que tiene la labor de dar respuestas a las familias de los desaparecidos en medio del conflicto armado en Colombia.

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