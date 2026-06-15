Fiscalía entrevistará a menores de apartamento donde denunciaron presunto abuso en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación confirma a Caracol Radio que el lunes 15 de junio se realizarán entrevistas forenses, con acompañamiento psicológico especializado, a los tres menores de edad que se encontraban en un apartamento de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, donde la ciudadanía denunció un presunto caso de abuso sexual. Actualmente, los niños permanecen bajo la protección y custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Tras conocerse la denuncia, la Policía de Infancia y Adolescencia hizo presencia en el lugar junto con funcionarios de las secretarías de Gobierno y Seguridad. Además, el ICBF fue informado de los hechos y así activar las rutas de atención correspondientes.

De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los tres menores fueron trasladados por las autoridades a un centro médico cercano, donde recibieron valoración y atención especializada. De acuerdo con el mandatario local, las entrevistas forenses programadas por la Fiscalía buscan esclarecer lo ocurrido y recopilar elementos clave para la investigación.

Por su parte, la persona señalada quedó bajo custodia de la Policía Nacional. “Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso”, afirma Galán e insiste que: “En Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.