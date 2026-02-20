Autodefensas de la Sierra Nevada exigen protección territorial y penas acordes a su sometimiento

Mauricio Silva, representante del Gobierno en los diálogos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ha anunciado la protocolización de acuerdos que incluyen la defensa de la vida, la infancia, el respeto a las elecciones y la no agresión a la fuerza pública.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Silva aseguró que ha estado trabajando en un proceso sociojurídico discreto de acogimiento y sometimiento a la justicia. Recientemente, se protocolizaron unos acuerdos con el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estos acuerdos incluyen la defensa de la vida, la no agresión a la fuerza pública y la lucha contra la corrupción, entre otros temas.

Según confirmó el representante de las ACSN, el proceso busca no solo la disolución de este grupo, sino también evitar que otro grupo ocupe el espacio vacío dejado, asegurando la irreversibilidad del proceso. En ese sentido, se ha dialogado permanentemente con el Ministerio de Defensa sobre la necesidad de su concurrencia, ya que la gobernanza ilegal en la zona ha persistido por 40 años, a pesar de dos movilizaciones anteriores en 2006 y 2016. El objetivo es lograr una transformación del territorio y un tránsito real al estado social de derecho, lo que implica seguridad institucional.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:25 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: