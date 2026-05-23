MinMinas anuncia éxito de subasta energética: $16 billones en inversión y 15 nuevos proyectos

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía, anuncia éxito de subasta energética: $16 billones en inversión y 15 nuevos proyectos. Foto: Cortesía.

El Gobierno Nacional anunció el éxito de la más reciente subasta de expansión energética liderada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), un proceso que permitirá incorporar 15 nuevos proyectos de generación eléctrica en Colombia y atraer inversiones cercanas a los 16 billones de pesos.

La subasta, desarrollada bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía, adjudicó proyectos que entrarán en operación entre 2029 y 2030 y que, según el ejecutivo, fortalecerán la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en medio de los retos de abastecimiento y crecimiento de la demanda energética del país.

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De acuerdo con el Gobierno, el proceso logró una asignación superior en cerca de un 8 % a la demanda media proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), enviando además una señal de confianza para inversionistas nacionales y extranjeros interesados en el mercado energético colombiano.

Entre los proyectos adjudicados se destacan iniciativas de energías renovables, especialmente plantas solares y eólicas, que hacen parte de la estrategia de transición energética impulsada por el presidente Gustavo Petro.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió las modificaciones regulatorias implementadas por el Gobierno y aseguró que los resultados demuestran que el mercado respondió positivamente a las nuevas reglas planteadas por el Ejecutivo.

“Muchos decían que esta subasta iba a fracasar, pero hoy podemos decirle al país que fue un éxito total, con nuevos proyectos, más competencia y cerca de 16 billones de pesos en inversión”, afirmó el ministro.

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Palma también explicó que el Gobierno estableció mecanismos para diferenciar los precios de la energía según la tecnología utilizada, con el objetivo de evitar que las energías limpias y de menor costo terminen pagándose al mismo precio que tecnologías fósiles o más costosas.

Además, confirmó que en julio se realizará una nueva subasta enfocada en energías renovables, como parte de la estrategia para acelerar la incorporación de fuentes limpias, garantizar el abastecimiento futuro y promover tarifas más justas para los usuarios.