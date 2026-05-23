Fenavi alerta que bloqueos en Buenaventura dispararon hasta en 240% los costos logísticos

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) expresó su preocupación por la continuidad de los bloqueos en la vía a Buenaventura, situación que ya completa cuatro días y que, según el gremio, está generando graves afectaciones sobre el abastecimiento de materias primas para la producción avícola en el suroccidente del país.

De acuerdo con Fenavi, las restricciones en el corredor han provocado incrementos de hasta el 240% en los costos logísticos para el transporte de insumos esenciales, obligando a redireccionar la llegada de mercancías hacia puertos alternos como Barranquilla. Esto, además de aumentar los tiempos de entrega, ha elevado significativamente los costos de operación para los productores.

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Uno de los impactos más preocupantes, según el gremio, es el incremento cercano al 20% en el costo por tonelada de maíz, uno de los principales alimentos utilizados para la alimentación de las aves. Fenavi señaló que esta situación está generando una fuerte presión sobre la cadena de abastecimiento y afecta especialmente a pequeños y medianos productores, quienes representan cerca del 55% de la producción nacional de huevo.

“Si no se restablece la movilidad de manera inmediata, el sector enfrentará mayores riesgos sobre la producción, el abastecimiento y la estabilidad de la cadena alimentaria en el suroccidente del país”, explicó Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi.

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El dirigente gremial aseguró además que los inventarios de alimento para aves comienzan a disminuir de forma preocupante y alertó sobre posibles efectos en toda la cadena de suministro de alimentos básicos.

Fenavi hizo un llamado urgente a las autoridades para que se restablezca la movilidad en este corredor y se garantice la continuidad del movimiento de materias primas esenciales para la producción avícola en el país.