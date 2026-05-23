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23 may 2026 Actualizado 16:18

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Giro de Italia

Egan Bernal destaca en etapa 14 del Giro de Italia y repunta en la general: Así va la clasificación

El danés Jonas Vingegaard ganó la jornada de este sábado y es el nuevo líder de la carrera.

Egan Bernal durante la etapa 14 del Giro de Italia. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal durante la etapa 14 del Giro de Italia. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Egan Bernal durante la etapa 14 del Giro de Italia. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
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El ciclista danés Jonas Vingegaard se quedó con la victoria en la etapa 14 del Giro de Italia, jornada que concluyó en un premio de montaña de primera categoría, luego de coronar el ascenso en Pila.

Vingegaard no solo ganó la carrera, sino que se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, desplazando al portugués Alfonso Eulálio, a quien además le tomó una ventaja cómoda de 2′26″, ahora segundo en la general.

Einer Rubio protagonizó la fuga de la jornada, estando al frente de la etapa durante varios kilómetros. Al final, cruzó la línea de meta junto a su compatriota Egan Bernal, quien terminó décimo, a 2′08″ del ganador; Rubio fue once con el mismo tiempo.

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¿Cómo van los colombianos en la clasificación general?

Egan Bernal ascendió dos posiciones en la clasificación general y se acercó al Top 10 de la carrera, figurando en la casilla 12 a 7′30″ de Jonas Vingegaard. Einer Rubio también escaló lugares, ubicándose en el puesto 29 a 49′12″.

El Top 3 de la clasificación general lo completa el austríaco Felix Gall, a 2′26″ de Vingegaard. Con su puesto 12 en la general, Egan se mantiene como el mejor corredor latino de la competencia.

Clasificación etapa 14 del Giro de Italia

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma3:53:01
2.Felix GallDecathlon+49″
3.Jai HindleyRed Bull Bora+58″
10.Egan BernalIneos+2′08″
11.Einer RubioMovistar Team+″

Clasificación general del Giro de Italia

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma56:08:41
2.Alfonso EulálioBahrain Victorious+2′26″
3.Felix GallDecathlon+2′50″
12.Egan BernalINEOS+7′30″
29.Einer RubioMovistar Team+49′12″
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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