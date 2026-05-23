Egan Bernal destaca en etapa 14 del Giro de Italia y repunta en la general: Así va la clasificación
El danés Jonas Vingegaard ganó la jornada de este sábado y es el nuevo líder de la carrera.
El ciclista danés Jonas Vingegaard se quedó con la victoria en la etapa 14 del Giro de Italia, jornada que concluyó en un premio de montaña de primera categoría, luego de coronar el ascenso en Pila.
Vingegaard no solo ganó la carrera, sino que se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, desplazando al portugués Alfonso Eulálio, a quien además le tomó una ventaja cómoda de 2′26″, ahora segundo en la general.
Einer Rubio protagonizó la fuga de la jornada, estando al frente de la etapa durante varios kilómetros. Al final, cruzó la línea de meta junto a su compatriota Egan Bernal, quien terminó décimo, a 2′08″ del ganador; Rubio fue once con el mismo tiempo.
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Egan Bernal ascendió dos posiciones en la clasificación general y se acercó al Top 10 de la carrera, figurando en la casilla 12 a 7′30″ de Jonas Vingegaard. Einer Rubio también escaló lugares, ubicándose en el puesto 29 a 49′12″.
El Top 3 de la clasificación general lo completa el austríaco Felix Gall, a 2′26″ de Vingegaard. Con su puesto 12 en la general, Egan se mantiene como el mejor corredor latino de la competencia.
Clasificación etapa 14 del Giro de Italia
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|3:53:01
|2.
|Felix Gall
|Decathlon
|+49″
|3.
|Jai Hindley
|Red Bull Bora
|+58″
|10.
|Egan Bernal
|Ineos
|+2′08″
|11.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+″
Clasificación general del Giro de Italia
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|56:08:41
|2.
|Alfonso Eulálio
|Bahrain Victorious
|+2′26″
|3.
|Felix Gall
|Decathlon
|+2′50″
|12.
|Egan Bernal
|INEOS
|+7′30″
|29.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+49′12″
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...