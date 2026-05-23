Fitch reafirma la máxima calificación local del Grupo Energía Bogotá

El Quindío es de lo pocos departamentos que no está en la interconexión nacional eléctrica / Archivo Particular

El Grupo Energía Bogotá recibió por parte de Fitch Ratings, que reafirmó sus calificaciones nacional e internacional de largo plazo en AAA ‘F1+ (col)’ y BBB-, ambas con perspectiva estable.

La decisión se conoce en un momento clave para la compañía, que avanza en el fortalecimiento de su presencia en Brasil.

En línea con esa estrategia, el pasado 30 de abril se anunció la adquisición del 100 % de Gebrass. Posteriormente, el 15 de mayo, el Grupo informó que integrará sus activos de transmisión en ese país a través de la sociedad conjunta Verene, en el marco de una alianza con La Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse), uno de los inversionistas institucionales más importantes del mundo en el sector.

De materializarse las aprobaciones, el Grupo Energía Bogotá participará igualitariamente en la propiedad de la sociedad conjunta Verene con La Caisse.

De acuerdo con Fitch Ratings, esta transacción permitirá consolidar a Verene como uno de los principales actores del negocio de transmisión eléctrica en Brasil y fortalecerá la diversificación geográfica del Grupo.

La calificadora destacó que, aunque la operación implicará un aumento temporal en el nivel de apalancamiento, y existe presión sobre la liquidez del Grupo en los próximos 2 a 3 años, el Grupo mantiene una estructura financiera sólida y consistente con su calificación crediticia.

Adicionalmente, Fitch Ratings resaltó la estabilidad de sus negocios regulados, la fortaleza de su portafolio diversificado, la sólida posición de mercado y perfil de riesgo en sus segmentos de transmisión de electricidad, transporte y distribución de gas, así como la expectativa de mayores dividendos provenientes de Brasil a partir de 2027.

En ese contexto, la decisión de Fitch envía una señal de confianza al mercado sobre la capacidad del Grupo Energía Bogotá para ejecutar una expansión de gran escala manteniendo solidez financiera y disciplina en el manejo de sus inversiones.

“La reafirmación de nuestra calificación AAA a nivel local y BBB- a escala internacional demuestra la confianza sobre nuestra estrategia de diversificación y de crecimiento responsable de largo plazo. Este reconocimiento nos permite seguir avanzando en proyectos estratégicos para la transición energética, fortalecer nuestra presencia regional, continuar diversificando nuestras operaciones y generar valor sostenible para los territorios y nuestros accionistas”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.