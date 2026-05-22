Petro ante farmacias que represan medicamentos: “es un delito de lesa humanidad”

AME3235. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/04/2025.- Fotografía de archivo fechada el 27 de marzo de 2025 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante la última jornada de la Segunda Conferencia Mundial sobre Contaminación Atmosférica y Salud en Cartagena (Colombia). Petro aseguró que ha recibido informes "preocupantes" de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Ecuador y dijo que, al igual que en Venezuela, las cosas deben "aclararse". EFE/ Ricardo Maldonado Rozo /ARCHIVO / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

Mucha preocupación hay en Colombia, ante los problemas con la entrega de medicamentos y la ausencia de algunos fármacos en el país.

Sin embargo, la preocupación se elevó ante las denuncias por farmacias que estarían represando los medicamentos.

Una de estas denuncias, la hizo la Secretaria de Salud de Manizales, quienes aseguraron que en medio de una jornada de visitas sorpresas, descubrieron que en varias farmacias estarían guardando Medicamentos, cremas médicas y pañales, mientras los usuarios continúan esperando la entrega de sus tratamientos e insumos básicos.

¿Qué dijo el presidente sobre esto?

“Es un delito de lesa humanidad”, así se refirió el presidente Gustavo Petro a la situación detectada en varias farmacias de Manizales.

Dijo que en medio de la situación que atraviesa el país, “es infame y delictivo” que represen los medicamentos, mientras decenas de usuarios siguen a la espera.

Señaló también que es importante que los colombianos sepan que fue una autoridad independiente al Gobierno la que descubrió esto, en el que habría un cartel encargado de liderar el acaparamiento de medicinas para lograr que la sociedad se niegue al paso de la reforma a la salud.

“Han dado la orden en el cartel de la venta de farmaceúticos a sus trabajadores de acaparar medicinas para lograr que la sociedad colombiana no apoye la reforma a la salud que está congelada en el senado de la república”, puntualizó.