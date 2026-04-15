Ministro de Minas Edwin Palma urge preparación ante El Niño intenso

El ministro de Minas, Edwin Palma, hizo un llamado urgente al sector energético colombiano para prepararse ante la posible llegada de un fenómeno de El Niño muy intenso durante el segundo semestre de 2026, lo que podría generar un verano extremadamente riguroso y afectar la oferta energética del país.

“Gas natural, esencial para el desarrollo y el progreso humano”, manifestó el ministro Palma quien enfatizó la necesidad de que todos los integrantes de la cadena energética, desde productores hasta distribuidore, para que cooperen en la construcción de una hoja de ruta clara.

Añadió que esta estrategia colectiva busca anticipar impactos como el aumento en los precios de la bolsa de energía y garantizar el suministro para hogares e industria, independientemente de los cambios gubernamentales.

Palma también resaltó la protección del proyecto SIRIUS como prioridad nacional, un desarrollo clave liderado por Ecopetrol y Petrobras en el Caribe colombiano que podría aportar el gas necesario para acabar con las importaciones.

Esta advertencia de Palma se enmarca en alertas climáticas históricas, recordando impactos previos de El Niño, y refuerza la visión de Colombia como potencia energética mediante alianzas internacionales, como las promovidas por el ministro en visitas a China para atraer inversiones en renovables e infraestructura. La hoja de ruta propuesta por la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética será clave para mitigar riesgos y sostener el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, enfatizó que el abastecimiento de gas natural debe convertirse en una política de Estado en Colombia. Durante su intervención, Murgas hizo un llamado imperativo a reactivar las actividades de exploración para asegurar el suministro continuo de este combustible esencial para los colombianos.

“Es urgente reactivar la exploración, atraer inversión y diversificar las fuentes de suministro”, añadió la presidenta de Naturgas, quien subrayó la necesidad de acciones inmediatas ante los desafíos del sector energético.

Murgas no descartó opciones como la importación de gas desde Venezuela para cubrir la demanda interna, en caso de que sea necesario estabilizar el mercado.

Finalmente, dijo que el gas el es motor del crecimiento de la economía y del desarrollo del país.