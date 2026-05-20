Gobierno autoriza exploración del primer gran proyecto geotérmico de Colombia

AMBIENTE

El Gobierno Nacional dio un paso en la transición energética del país al autorizar la viabilidad ambiental de la etapa exploratoria del proyecto geotérmico Nereidas, ubicado en el Macizo Volcánico del Ruiz.

En ese sentido, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, otorgó la sustracción parcial y condicionada de reserva forestal de Ley 2, exclusivamente para actividades de exploración geotérmica y por fuera de áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En concreto se trata de la primera gran iniciativa de exploración geotérmica en Colombia, una fuente de energía limpia que aprovecha el calor natural del interior de la tierra para producir electricidad de manera permanente y con bajas emisiones de carbono.

Además, el Gobierno expidió las resoluciones 0418 y 0419 de 2026, con las que establece por primera vez términos de referencia ambientales para proyectos de exploración y explotación geotérmica en el país.

La ministra aseguró que estas medidas permitirán avanzar en una fuente energética “limpia, renovable y altamente confiable”, capaz de generar energía las 24 horas sin depender del sol, del viento o de las lluvias.

El Ministerio insistió en que la transición energética no implicará flexibilizar la protección ambiental y aclaró que no podrán desarrollarse proyectos geotérmicos en páramos ni en áreas protegidas.

En esta liciencia se deberá incluir medidas de protección hídrica, restauración ecológica, gestión del riesgo climático y participación comunitaria.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, afirmó que la geotermia permitirá fortalecer la seguridad energética y avanzar en la descarbonización del país.

Según estudios del Servicio Geológico Colombiano, Colombia tiene un potencial geotérmico superior a 1.170 megavatios, especialmente en departamentos como Nariño, Cauca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila.