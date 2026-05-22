Convocatoria de mejoramiento de vivienda en localidad de Bogotá: Dan subsidio de hasta 18 SMLV

De acuerdo con la información alojada en el portal web de la Secretaría de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá, el programa ‘Ahorro para mi Casa’ es un puerto económico por parte del distrito, cubriendo parcial o totalmente el costo de arriendo mensual de una unidad de vida.

Esto con la finalidad de que el hogar beneficiado reciba ahora un mes mensual que les permite mejorar sus condiciones socioeconómicas para la adquisición de una vida en Bogotá, a su vez que incentiva los hábitos financieros saludables de la ciudad.

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En esta ocasión, este programa pretende beneficiar a habitantes de la zona rural de la localidad de San Cristóbal, ubicada en el sur de la capital, donde los ciudadanos, desde el próximo lunes 25 de mayo y hasta el 18 de junio, podrán ser partícipes de la convocatoria de la iniciativa ‘Mi Casa en Bogotá’ del distrito.

Según lo mencionó la entidad, esta jornada pretende beneficiar a 36 hogares “mejorando directamente su habitabilidad y calidad de vida, demostrando que para la administración del alcalde Carlos Fernando Galán”, destacó la entidad.

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Esta actividad entregará a cada hogar beneficiario un subsidio que equivale a 18 salarios mínimos legales vigentes (SMLMV), con el fin de que las familias lleven a cabo mejoras de sus casas.

A esto se le añade la entrega de 8 SMLMV, con el fin de financiar el valor de transporte de los materiales, para que estos lleguen sin ningún contratiempo hasta las zonas rurales más apartadas.

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¿Cómo puedo participar en la convocatoria de mojamiento de vivienda rural del programa ‘Mi Casa en Bogotá’ para familias de San Cristóbal?

Las familias interesadas en aplicar a esta convocatoria deberán entregar sus documentos en la Oficina de Participación de la Alcaldía Local de San Cristóbal, ubicada en la siguiente dirección:

Avenida 1 de mayo No. 1 - 40 Sur, Bogotá

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¿Qué mejoras del hogar cubre la convocatoria del programa ‘Mi Casa en Bogotá’ para familias de San Cristóbal?

De acuerdo a lo establecido por la entidad distrital, este programa contempla intervenciones de tipo locativo, es decir, no estructurales, ya que esta iniciativa tiene como objetivo atender las necesidades más urgentes de las viviendas del campo.

Entre las adecuaciones que se llevarán a cabo en los hogares beneficiarios se encuentran:

Mejoramientos de baños y adecuaciones de cocina.

Instalación de cubiertas ( techos ).

). Trabajos de pintura, enchapes y otras adecuaciones locativas necesarias.

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