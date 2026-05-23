¿Cómo afiliarse al FNA como independiente? Financia hasta el 100% en proyectos VIS y VIP

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), todos los colombianos que no cuenten con un empleo formal o desarrollen otras actividades económicas pueden vincularse a esta entidad por medio de un Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Según la información oficial, este fondo es una alternativa para todos los colombianos independientes, creado con el fin de promover el acceso a créditos para vivienda, generando que todos los vinculados puedan verse beneficiados por las tasas de interés del FNA.

Siga leyendo: Familia de Ozzy Osbourne revela que creó un avatar interactivo del Príncipe de las Tinieblas con IA

Teniendo esto claro, la entidad cuenta con una medida en el sistema financiero colombiano para financiar la totalidad del valor de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

Le puede interesar: Convocatoria de mejoramiento de vivienda en localidad de Bogotá: Dan subsidio de hasta 18 SMLV

La iniciativa, busca que los trabajadores dependientes, independientes e informales adquieran su primer inmueble, nuevo o usado, sin necesidad de aportar una cuota inicial.

Esta estrategia responde a la necesidad de facilitar el cierre financiero de las familias y dinamizar el sector constructor bajo el marco de la política nacional de vivienda.

También le puede interesar: ¿Maneja moto y quiere reforzar habilidades? Alcaldía de Bogotá ofrece curso gratuito de conducción

¿Cómo puede afiliarse como independiente en el Fondo Nacional del Ahorro?

Según lo señala el portal web oficial de la entidad, este trámite lo puede hacer desde la comodidad de su casa y totalmente en línea.

Puede leer: Inició el pago del segundo ciclo de Renta Joven: ¿De cuánto es el subsidio y quiénes lo reciben?

Este es el paso a paso:

Ingresa a la plataforma: Visite el portal oficial del Fondo Nacional del Ahorro y haga clic en el botón de “Afiliaciones Digitales” .

Visite el portal oficial del Fondo Nacional del Ahorro y haga clic en el botón de . Regístrate: Ingrese su tipo y número de documento, junto con su correo electrónico.

Ingrese su tipo y número de documento, junto con su correo electrónico. Valide su cuenta: Revise su correo electrónico para verificar la cuenta y cree una contraseña segura (mínimo de 8 caracteres).

Revise su correo electrónico para verificar la cuenta y cree una contraseña segura (mínimo de 8 caracteres). Ingrese al sistema: Inicie sesión con sus credenciales recién creadas.

Inicie sesión con sus credenciales recién creadas. Diligencie el formulario: Seleccione la opción de afiliación por ahorro voluntario y complete el formulario con su información.

Seleccione la opción de afiliación por y complete el formulario con su información. Verificación de identidad: El sistema le pedirá hacer una validación biométrica. Tenga su documento de identidad físico a la mano para tomarle fotos por ambos lados y haga una validación facial (selfie) en línea.

El sistema le pedirá hacer una validación biométrica. Tenga su documento de identidad físico a la mano para tomarle fotos por ambos lados y haga una validación facial (selfie) en línea. Firma digital: Recibirá un PIN de seguridad en su correo electrónico. Ingréselo para firmar digitalmente su solicitud.

También puede leer: Doble titulación en universidades públicas Colombia 2026: Lista de universidades y carreras

Escuche Caracol Radio EN VIVO: