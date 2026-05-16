MinEnergía advierte “riesgo inminente” para el servicio de energía por posible fenómeno de El Niño

La alerta quedó consignada en un documento oficial firmado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y enviado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en el que se habla de una “situación de riesgo inminente” para garantizar el suministro energético nacional.

Según el documento, proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, estiman una probabilidad cercana al 95% de que el fenómeno de El Niño vuelva a presentarse desde junio de 2026.

“El fenómeno climático eleva significativamente el riesgo de que el Sistema Interconectado Nacional no cuente con suficiente generación eléctrica para atender la demanda”, advierte la circular.

Gobierno pide medidas urgentes para fortalecer el sistema eléctrico

Ante este panorama, el Ministerio solicitó a la CREG adoptar ajustes regulatorios urgentes para fortalecer la capacidad energética del país y evitar afectaciones en el suministro eléctrico.

Entre las medidas planteadas está ampliar la participación de plantas generadoras en las subastas de cargo por confiabilidad y permitir que proyectos existentes puedan ofrecer mayor capacidad de energía firme.

El documento también menciona restricciones regulatorias que actualmente estarían limitando parte de la generación adicional que podrían aportar algunas plantas al sistema.

Uno de los ejemplos citados es Hidroituango, donde, según el Ministerio Edwin Palma, existen limitaciones que impedirían incorporar completamente la energía adicional disponible.

Además, el Gobierno pidió revisar y actualizar los cálculos relacionados con el precio de escasez, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado energético internacional durante los últimos meses.

“Esto ayudará a asegurar el correcto cubrimiento de la demanda y el fortalecimiento de la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional”, se indica en el documento.

Riesgo para la continuidad del servicio

Aunque el texto no habla directamente de apagones o racionamientos, sí advierte que la combinación entre el posible fenómeno climático, el déficit de energía firme y las condiciones internacionales podría generar presión sobre el sistema eléctrico nacional.

“La combinación de estos factores configura una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”, se refire la circular.

La advertencia se conoce después de las presiones que enfrentó el sistema energético colombiano durante el fenómeno de El Niño de 2024, cuando disminuyeron los niveles de los embalses y crecieron los llamados al ahorro de energía para evitar afectaciones en el suministro.

Por ahora, el ministerio de Energía insiste en la necesidad de adoptar medidas regulatorias y operativas de manera anticipada para garantizar el abastecimiento energético del país durante los próximos meses.